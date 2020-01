ट्विटर पर छलका कश्मीरी पंडितो का दर्द, करने लगा ट्रेंड

नई दिल्लीः गम-गुस्से और अराजकता के माहौल के बीच घाटी से कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन को 30 साल पूरे हो रहे हैं. शनिवार को ट्विटर पर इन विस्थापित लोगों को दर्द छलका और फिर ट्रेंड करने लगा. इस समुदाय से जुड़े लोगों ने इसे याद करते हुए सोशल मीडिया पर खुद का वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वे आने वाली फिल्म शिकारा के डायलॉग 'हम आएंगे अपने वतन' बोल रहे हैं. इस डायलॉग के माध्यम से उन्होंने अपनी मातृभूमि लौटने की उम्मीद जताई है. ट्विटर पर हम वापस आएंगे (#HumWapasAayenge) ट्रेंड कर रहा है.

19 जनवरी, 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित घाटी में आतंकवादियों के किए गए जनसंहार के बाद अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे. इस अभियान में कला-लेखन और थिएटर से जुड़ी कई हस्तियां भाग ले रही हैं. थिएटर कलाकार चंदन साधु और राजनीतिक टिप्पणीकार सुनंदा वशिष्ठ भी इसमें शामिल हैं. सप्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार सुनंदा वशिष्ठ ने खुद की बचपन एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि घर वापस जाने का संकल्प मजबूत हुआ है.

उन्होंने ट्वीट करके कहा,' मेरे पास अपने बचपन की कई तस्वीरें नहीं हैं. जीवन और एल्बमों के बीच चयन करने में कोई विकल्प नहीं है. जान बचाने के दौरान फैमली एल्बम पीछे छूट गए. 30 साल हो गए. घर वापस जाने का संकल्प मजबूत हुआ है.

I don’t have many pictures left of my childhood. Choosing between life and family albums is really no choice at all. When lives were rescued, family albums got left behind. 30 years have passed. Resolve to go back home has only strengthened. #HumWapasAayenge pic.twitter.com/mZr14n95a8

