पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे कश्मीरी छात्र, पुलिस ने बॉन्ड भराकर छोड़ा

हुबलीः कर्नाटक के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर दर्ज किया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. हुबली के पुलिस आयुक्त रामास्वामी दिलीप ने कहा कि तीन संदिग्धों से पाकिस्तान समर्थक व आजादी के नारे शुक्रवार को उनके कॉलेज में लगाए जाने को लेकर पूछताछ की गई है.

दिलीप ने कहा कि तीनों की पहचान आमिर, बासित व तालिब के रूप में हुई है. छात्रों को पुलिस ने बांड भरवाकर छोड़ दिया है.

कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं छात्र

ये तीनों छात्र कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

Hubli Police: Three Kashmiri students of KLE Institute of Technology who were arrested after their video allegedly with pro-Pakistan slogans went viral, have been released after execution of Bond under section 169 of Code of Criminal Procedure (CrPC). #Karnataka

