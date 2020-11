केरल के राज्यपाल Arif Mohammad Khan को हुआ Corona

तिरुवनंतपुरमः Corona का असर सत्ता की तरफ लगातार बना हुआ है. एक के बाद एक राजनेता इसकी चपेट में आ रहे हैं. Kerala के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) भी Corona की चपेट में आ गए हैं. उनकी Covid-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive) आई है. इस बात की जानकारी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी है.

लोगों से की जांच करा लेने की अपील

जानकारी के मुताबिक, ट्विटर पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. हालांकि मैं उन लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे दिल्ली में मुलाकात की थी.

राज्यपाल का कहना है कि जो पिछले हफ्ते नई दिल्ली में मेरे संपर्क में आए थे कि वे अपनी कोविड जांच करवा लें या एहतियातन आइसोलेशन में रहें.

Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan said :"I have tested positive for Covid19.But, there is no cause for concern. However, I request all those who had contact with me in NewDelhi last week to test for Covid, or be under observation to be on the safe side":PRO,KeralaRajBhavan

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) November 7, 2020