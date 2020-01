थमा खट्टर-विज विवाद, CID की कमान अब CM के हवाले

नई दिल्लीः हरियाणा में कई दिनों से चला आ रहा खट्टर-विज के बीच का मौन विवाद थमता दिख रहा है. बुधवार रात इस विवाद के खात्मे की नाटकीय भूमिका लिखी गई. सीआईडी को लेकर सीएम मनोहर लाल और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के बीच मतभेद से तनाव का आलम था. हरियाणा सरकार की ओर से बयान देकर कहा गया कि गृहमंत्री अनिल विज का अब आपराधिक जांच विभाग (CID) पर नियंत्रण नहीं रहेगा. इस ताजा घटनाक्रम से अब खट्टर और विज के बीच तनाव खत्म होने की उम्मीद है.

Government of Haryana: On the advice of CM ML Khattar, some new portfolios have been allocated to the CM & to 2 Ministers. The portfolios of the Criminal Investigation Department, & departments of Personnel & Training, and of Raj Bhawan Affairs have been allocated to the CM. pic.twitter.com/DD8K3a1OkH

— ANI (@ANI) January 22, 2020