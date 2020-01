आखिर क्यों PM मोदी ने कहा- '10 दिन में पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे', जानिए 6 कारण

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को देश के एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बातों ही बातों में ये जानकारी दी कि दुश्मनी साधने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को सबक सिखाने में हमारी सेना को 10-12 दिनों से ज्यादा नहीं लगेगा.

PM Modi, at NCC rally in Delhi: We know that our neighbouring country has lost 3 wars against us, our armed forces don't need more than 10-12 days to defeat them. They've been fighting proxy wars against India since decades. It claimed the lives of thousands of civilians, jawans. pic.twitter.com/5x2utdGUmL — ANI (@ANI) January 28, 2020

1. भारतीय सेना के हौसले बुलंद

कांग्रेस के शासनकाल में देश में चारो तरफ भ्रष्टाचार और अफरा तफरी का माहौल था. जिसकी वजह से सेना को हथियारों और गोला बारुद की कमी से जूझना पड़ रहा था. जवानों का मनोबल बुरी तरह गिरा हुआ था. लेकिन साल 2014 में जब नरेन्द्र मोदी की सरकार आई, तब से सेना की जरुरतों पर विशेष ध्यान देना शुरु किया गया.

सेना ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में घुसकर दो बार सर्जिकल स्ट्राइक की. पाकिस्तान के एफ-16 जैसे अत्याधुनिक विमानों को पुराने मिराज विमानों से गिरा दिया. म्यांमार में सफल ऑपरेशन किया. जिसकी वजह से सैन्य बलों का मनोबल ऊंचा बना हुआ है.

2. कांग्रेसी राज में भारतीय फौज हो गई थी बेहद कमजोर

प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि भारतीय फौज को पाकिस्तान को सबक सिखाने में 10-12 दिनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन एक वक्त ऐसा था, जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हमारी सेना इतनी कमजोर हो गई थी कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष को पीएम मनमोहन सिंह को गोपनीय चिट्ठी लिखकर पूरे मामले से अवगत कराना पड़ा था.

सेनाध्यक्ष ने तब अपनी चिट्ठी में बताया था कि सेना के टैंकों का गोला-बारूद खत्म हो चुका है. हवाई सुरक्षा के उपकरण अपनी ताकत खो चुके हैं. इतना ही नहीं पैदल सेना के पास हथियारों तक की कमी है. उन्होंने मनमोहन सिंह को खत लिखकर बताया था कि 'हमारे सभी प्रयासों और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद तैयारियां नहीं दिख रही है. मैं यह सूचित करने को विवश हूं कि सेना की मौजूदा हालत संतोषजनक से कोसों दूर है. ‘खोखलेपन’ की स्थिति से बहुत ज्यादा स्पष्ट अंतर नहीं दिख रहा'.

खास तौर पर पिछले 6 महीनों में भारत की ताकत में बेहद इजाफा हुआ है-

3. नई मिसाइलों ने किया देश को सुरक्षित

24 जनवरी 2020 को भारत ने विशाखापट्टनम से 3500 कि.मी तक प्रहार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल K-4 का परीक्षण किया. इसे परमाणु पनडुब्बी अरिहंत पर तैनात किया जाएगा.

Government Sources: For the second time in the last six days, India, today successfully test-fired the 3,500 km strike range K-4 submarine-launched ballistic missile off the coast of Vishakhapatnam.The DRDO-developed missile was testfired from an underwater platform today morning pic.twitter.com/nerLhPDZqp — ANI (@ANI) January 24, 2020

ये भी पढ़िए- 6 दिनों के अंदर दूसरी बार K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, परमाणु हमले में सक्षम

23 दिसंबर 2019 को ओडिशा तट पर सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (Quick Reaction Surface to Air Missile) प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया. इसका विकास डीआरडीओ ने किया है.

#WATCH India successfully test-fired Quick Reaction Surface to Air Missile off the coast of Odisha today. The weapon system is expected to be ready for induction by 2021: DRDO pic.twitter.com/eFiMeEcjVv — ANI (@ANI) December 23, 2019

17 दिसंबर 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया. ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, लड़ाकू विमान अथवा जमीन से लांच किया जा सकता है.

17 नवंबर 2019 को भारत ने 2000 हजार किलोमीटर तक वार करने वाली अग्नि-2 का पहला रात्रि परीक्षण किया. यह विविधतापूर्ण मिसाइल सतह से सतह पर प्रहार करने की क्षमता रखती है और परमाणु क्षमता संपन्न है.

17 सितंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन हवा से हवा में मार करने वाले ऑल वेदर 'अस्त्र' मिसाइल (Astra Missile) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली 'अस्त्र' मिसाइल का परीक्षण सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान से किया गया. इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है. 'अस्त्र' अपनी श्रेणी की ऐसी पहली भारतीय मिसाइल है, जिसे पूरी तरह से स्वदेश में ही विकसित किया गया है.

#WATCH Defence Research & Development Organization (DRDO) yesterday successfully test fired the Astra, air to air missile with a range of over 70 kms. The missile was test fired from a Su-30MKI combat aircraft that took off from an air base in West Bengal. pic.twitter.com/HraxJLGmmj — ANI (@ANI) September 17, 2019

11 सितंबर 2019 को डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्वदेश निर्मित ‘मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' (एमपीएटीजीएम) का सफल परीक्षण किया. एमपीएटीजीएम के तीसरी सफल परीक्षण श्रृंखला थी. इसका विकास सेना के लिए किया गया है. इस परीक्षण के साथ ही मनुष्य द्वारा ले जाने योग्य टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल की तीसरी पीढ़ी को स्वदेश में विकसित करने का सेना का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

#WATCH Man Portable Anti Tank Guided Missile system successfully hitting its target during the test firing by Defence Research and Development Organisation (DRDO) from a firing range in Kurnool, Andhra Pradesh, today. All test parameters were met. pic.twitter.com/yNN5ahsHgZ — ANI (@ANI) September 11, 2019

20 दिसंबर 2019 को पिनाक रॉकेट सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर में समुद्री तट पर सफल परीक्षण किया गया. इसके पहले भी तीन परीक्षण किए जा चुके हैं. यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना उसपर 44 सेकेंड में 12 गाइडेड मिसाइलों की बौछार कर देता है. पहले इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी. लेकिन अब यह बढ़कर 75 कि.मी हो गई है. यानी भारतीय सेना अपनी सीमा में बैठकर पाकिस्तान के लाहौर को बर्बाद कर सकती है.

Pinaka Missile System developed by Defence Research & Development Organisation (DRDO) was again successfully tested today off the Odisha coast. The extended range version of the missile can hit targets at 90 kms. pic.twitter.com/5k3J0SyceQ — ANI (@ANI) December 20, 2019

ये भी पढ़िए-चंद पलों में पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है ''पिनाक मिसाइल सिस्टम''

4. वायुसेना भी हुई आधुनिक

नौसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस (Tejas) ने भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य (INS Vikramaditya) पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है. समुद्र में चल रहे विमान वाहक पोत के डेक पर किसी भारत निर्मित लड़ाकू विमान की यह पहली लैंडिंग थी. इसी के साथ पिछले 20 सालों में भारत द्वारा विकसित की गई तकनीक और डिजाइन को मान्यता भी मिल गई है.

ये भी पढ़ें-- क्या है तेजस विमान की खासियतें

वायुसेना में सीएच-47 एफ (आई) चिनूक एक उन्नत मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है. जो भारतीय सशस्त्र बलों को लड़ाकू और मानवीय मिशनों के पूरे स्पेक्ट्रम में बेजोड़ सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करने वाला सबसे उन्नत किस्म का हेलिकॉप्टर है. भारतीय वायुसेना ने 10,000 किलोग्राम की क्षमता वाले 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है. भारी समानों को ढोने वाला यह हेलीकॉप्टर एक समय में हथियारों और गोला-बारूद के साथ करीब 300 सैनिकों को ले जा सकता है. 20000 फीट की ऊचाई तक उड़ने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर 10 टन तक का भारी वजन उठा सकता है.ये हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड सकता है. इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 18 फीट और चौड़ाई 16 फीट है.

26 अगस्त 2019 को भारतीय वायुसेना को अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी बोइंग (BOEING) ने 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान सौंप दिया है. जिससे भारतीय वायुसेना (Indian airforce) की ताकत और बढ़ गई है.

The 276th and final #C17 Globemaster III delivery will be received by @IAF_MCC. Check out this airlifter as it takes off for its new home. pic.twitter.com/q03nmIyEzL — Boeing Defense (@BoeingDefense) August 22, 2019

5. नौसेना हुई मजबूत

भारत में बन रहे स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का इस साल के मध्य से समुद्री परीक्षण शुरू हो जाएगा. समुद्री परीक्षण के पहले पोत का बेसिन परीक्षण शुरु हो गया है.

करीब 45 हजार टन विस्थापन क्षमता वाले इस पोत का डिजाइन का काम 1999 में शुरू किया गया था. इसका वास्तविक निर्माण कार्य फरवरी, 2009 से शुरु हुआ. दिसम्बर, 2011 में इस पोत को सूखी गोदी से पानी में भेजा गया. 12 अगस्त, 2013 को इस पोत को लॉन्च किया गया. इस पोत के निर्माण पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है. यह स्वदेशी विमानवाहक पोत है.

ये भी पढ़ें- समय से पहले भारतीय नौसेना को मिल जाएगा INS विक्रांत

ये भी पढ़ें- नौसेना की ताकत बढ़ाएगा पूर्ण स्वदेशी टारपीडो 'वरुणास्त्र'

6. थल सेना को मिले आधुनिक हथियार

हाल ही में भारतीय सेना को वज्र तोपें मिली हैं. भारत में इस कोरियन तोप में लगे आधे से ज्यादा पार्ट्स स्वदेशी हैं. इन तोपों को पश्चिम सीमा यानि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू तक तैनात करने की योजना है. सूरत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेन इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार की गई इस साउथ कोरियन तोप को हरी झंडी दिखाकर सेना में शामिल किया. भारतीय सेना ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को 100 K-9 वज्र तोप बनाने का ऑर्डर दिया था.

The sound of K9 Vajra-T, the Self Propelled Howitzer is music to my ears! pic.twitter.com/8xzxh7iluc — Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 16, 2020

इन्हीं बेहद खास हथियारों की वजह से भारतीय सेना की मजबूती का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. जिसकी वजह से पीएम मोदी ने यह आत्मविश्वास भरा बयान दिया कि 'हमारी फौज 10 से 12 दिनों में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है'.