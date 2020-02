जानिए, लोक सभा में क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, खास बातें

नई दिल्लीः लोक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संभाषण में देश हित से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया. उन्होंने इतिहास से उठाकर संदर्भ सामने रखे तो साथ ही मौजूदा हालात बयान कियाय यह भी बताने-जताने की कोशिश की, जिन योजनाओं पर भारत सरकार इस समय काम कर रही है वह क्यों जरूरी है, व कितनी जरूरी है. उन्होंने कहा कि देशभर में पिछले दिनों से काफी कुछ चल रहा है. जो चल रहा है उससे लोगों के असली चेहरे सामने आ गए. पीएम मोदी ने इस दौरान पिछले दिनों हुई गलतबयानी को लेकर विपक्षी दलों, मुख्यतः कांग्रेस को निशाने पर लिया.

कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया

कांग्रेस और उसके जैसों दलों ने भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का अहसास होगा, होगा और होगा. CAA पर कांग्रेस अगर इतना हो हल्ला नहीं करते तो देश को इनका चेहरा नहीं दिखता. देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ओर भी इशारा किया.

PM in his LS Reply in Debate on President’s Address said (without naming) that because Nehru wanted to be PM therefore he agreed to Partition. I welcome this statement

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 6, 2020