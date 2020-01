कोटाः जेके लोन अस्पताल में क्यों हो रही नवजातों की मौत

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं करने की अपील की है. गुरुवार को बयान जारी कर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि अस्पताल में बीमार बच्चों की मौत पर सरकार संवेदनशील है. कोटा के अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है. उन्होंने कहा कि हम आगे इसे और भी कम करने के लिए प्रयास करेंगे. मां और बच्चे स्वस्थ रहें यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot tweets on #KotaChildDeaths, says 'Govt is sensitive towards the issue and politics should not be played on it. Central team is welcome to visit and offer their suggestions for improvement of medical facilities in the state' pic.twitter.com/bBxNNUJnnH

— ANI (@ANI) January 2, 2020