मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाया, अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहला देने वाली एक वीडियो सामने आई. इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बरेली के सेटेलाइट अड्डे पर दिल्ली से लौट रहे मजदूर बस का इंतजार कर रहे थे. तभी वहां पुलिस पहुंच गई और सबको एक लाइन में बैठाया. जिसके बाद उन्हें सोडियम हाईपोक्लोराइड युक्त पानी से नहला दिया गया.

Bareilly District Magistrate has clarified that some employees took an overzealous step due to ignorance. Required action has been taken against those employees: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry on viral video of disinfectant being sprayed on migrant workers pic.twitter.com/jcBKLrxvuf

