पुलिस-वकील भिड़े, तीस हजारी में तनाव

नई दिल्लीः पार्किंग के मामले को लेकर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में झड़प होने का मामला सामने आया है. पुलिस और वकीलों के बीच हुई जबरदस्त खींचतान में फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है, साथ ही कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है. बताया गया कि मौके पर जब कुछ पत्रकार मामले की कवरेज करने लगे तो उनसे भी मारपीट की गई है.

Delhi: A scuffle has broken out between Delhi Police and lawyers at Tis Hazari court. One lawyer injured and admitted to hospital. A vehicle has been set ablaze at the premises. More details awaited. pic.twitter.com/8wrvNXuLLT

मौके पर भेजा गया अतिरिक्त पुलिस बल

पुलिस और वकीलों के बीच हुए इस झगड़े से कोर्ट परिसर में तनाव फैल गया है. सूत्रों के अनुसार उग्र भीड़ ने कुछ पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया. वे फायरिंग किए जाने से नाराज थे और इसीसे विवाद और बढ़ गया. इस दौरान कैदियों की एक गाड़ी में आगजनी कर दी गई. झड़प में घायल हुए एक वकील को सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आग बुझाने के लिए मौके पर दनकल की गाड़ियां पहुंची हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है. दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है. वकीलों ने कोर्ट के गेट पर ताला लगा दिया है. किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. बड़ी संख्या में मौजूद वकील नारेबाजी कर रहे हैं.

यह बताई जा रही है विवाद की वजह

Jai Biswal, Tis Hazari Bar association's office bearer: A police vehicle hit the vehicle of a lawyer while he was coming to the court. When the lawyer confronted them he was ridiculed and 6 police personnel carried him inside & thrashed him. People saw this & called the police. https://t.co/VWAkDAasQ9

— ANI (@ANI) November 2, 2019