महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर कल सुबह 10.30 बजे आएगा फैसला

25 नवम्बर 2019, 10:21 बजे

महाराष्ट्र भाजपा के वकील मुकुल रोहतगी ने किया दावा, भाजपा के पास है सभी विधायकों का समर्थन पत्र

M Rohatgi,appearing for #Maharashtra BJP in SC: Today,record of Guv to be placed. I've seen that along with letter of Fadnavis there was a letter by Ajit Pawar as head of legislative party with signatures of all NCP MLAs.Guv was right in granting an invitation to him to form govt pic.twitter.com/8XvYf11twR

— ANI (@ANI) November 25, 2019