महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को अगले 22 घंटे का सुप्रीम 'जीवनदान'

24 नवम्बर 2019, 11:26 बजे

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात खत्म हो गई है. बैठक के बाद चव्हाण ने बताया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास बहुमत साबित करने की पर्याप्त संख्या है. पवार साहब से मुलाकात में यह बात तय हो गई है. कांग्रेस के सभी 44 विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

Ashok Chavan, Congress: Shiv Sena-NCP-Congress have the number. Many MLAs who were led astray have come back. Rest of them will also come back. Our all 44 MLAs are safe at the right place. We need not worry about anything. #Maharashtra https://t.co/8PXhH7OjzW

— ANI (@ANI) November 24, 2019