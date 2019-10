पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक और कार्यकर्ता की हत्या, एक साल में 40 से ज्यादा हत्याएं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. राज्य के नदिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता और पेशे से एक दुकानदार की अज्ञात बदमाशों ने उसकी पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि 52 वर्षीय हरलाल देवनाथ को शुक्रवार रात को हबीबपुर में गोली मार दी गई थी.

ग्राहक बनकर आए थे हत्यारे

देवनाथ की पत्नी चंदना ने बताया कि हम पति-पत्नी अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. तभी दो अज्ञात लोग ग्राहक बनकर आए और कुछ सामान मांगा. जब मेरे पति उन्हें सामान देने के लिए पीछे की ओर मुड़े तो उन्होंने गोली चला दी और फरार हो गए. इसके बाद मैं चिल्लायी और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए. देवनाथ को राणाघाट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उन्हें उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

हत्या के लिए TMC जिम्मेदार: भाजपा

52 वर्षीय हरलाल देवनाथ की हत्या के लिए स्थानीय भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है. देवनाथ को पार्टी कार्यकर्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि इस हत्या के लिए राज्य में सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज किया है.

पुलिस- राजनीति से कोई संबंध नहीं

हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस घटना का किसी भी प्रकार से राजनीतिक संबंध होने से इनकार किया है. राणाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक वीसीआर अनंतनाग ने कहा कि हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं. वहीं नदिया दक्षिण से भाजपा अध्यक्ष मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा कि वह हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता था और 1995 से भाजपा में था.

