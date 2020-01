लखनऊ में एसिड की चपेट में आई 13 वर्षीय लड़की, एक महिला गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तरप्रदेश की राजधानी में एक ज्वेलरी दुकान में एक महिला और ज्वेलरी साफ करने वाले के बीच हुए जुबानी जंग के दौरान महिला के बैग से एसिड का बोटल पर लगी चोट के बाद लड़की के ऊपर गिर गया. यह घटना राजधानी के कैसर बाग पुलिस स्टेशन क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जो बैग ताने हुए थी.

ज्वेलरी साफ करने वाले से उलझ गई महिला

Lucknow: A 13-yr-old girl admitted to hospital after she suffered acid burn when a bag, carrying a bottle of acid, was flung towards her during an argument b/w a woman & a jewellery cleaner in Qaisar Bagh police station limits. Woman, who flung the bag, has been arrested. (11.01) pic.twitter.com/Jvc8AiZX5U

लखनऊ पूर्वी के सिटी एसपी सुरेश चंद्र रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला ने पिछले दिनों अपने आभूषण साफ करने के लिए जौहरी को दिए थे. इसके बाद रविवार को वह दुकान पहुंची और अपने आभूषण को क्षति पहुंचाने के लिए जौहरी से विवादों में उलझ गई. वे दोनों एक दूसरे से उलझ गए और तू-तू-मैं-मैं करने लगे. इतने में उसने बैग ताना. बैग से एसिड का बोटल जो नीचे खुला रखा हुआ था वह टक्कर खा कर वहां बैठे 3 लोगों के ऊपर उसके छीटे पड़े.

लड़की के शरीर का 18 फीसदी हिस्सा एसिड से प्रभावित

Lucknow (East) SP, SC Rawat: The acid spilled on two married women, who are out of danger, & the girl, who suffered 18% burns. The doctor says she is out of danger. She is admitted at a hospital. FIR has been registered against the woman and she has been arrested. (11.01) pic.twitter.com/PphhChJ6Xy

