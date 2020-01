दाऊद का खास गुर्गा एजाज लकड़ावाला पटना से गिरफ्तार

मुंबई: देश से फरार आतंवादी और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का नजदीकी साथी एजाज लकड़ावाला को पटना के जक्कनपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. उसे मुंबई लाया गया है, जहां अदालत ने उसे 21 जनवरी तक की पुलिस हिरासत में भेजा है.

नेपाल से पहुंचा था पटना

एजाज लकड़ावाला काफी दिनों से फरार था. वह नेपाल के रास्ते पटना पहुंचा था. जहां मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बिहार पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके उपर 27 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीने से एजाज को पकड़ने के लिए कार्रवाई चल रही थी. पुलिस से बचने के लिए लकड़ावाला अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और नेपाल में रह चुका है.

कुछ इस तरह मिली थी पुलिस को एजाज की सूचना

मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एजाज लकड़ावाला की बेटी सोनिया को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था. मुंबई पुलिस के संयुक्‍त पुलिस कमिश्‍नर ने जानकारी दी है कि एजाज की बेटी से पूछताछ के बाद पुलिस को उसकी गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी. पूछताछ के ही दौरान मुंबई पुलिस को पता चला कि एजाज लकड़ावाला 8 जनवरी को पटना आ रहा है. इसके बाद मुंबई पुलिस ने जाल बिछाना शुरु कर दिया और पटना पुलिस की मदद से जक्कनपुर इलाके से एजाज को अरेस्‍ट कर लिया गया.

Joint CP Crime, Santosh Rastogi on arrest of gangster Ejaz Lakadwala: His daughter was in our custody. She gave a lot of information to us. Our sources also told us about his arrival in Patna,he was arrested in Jattanpur police station limits https://t.co/KHVuAUwTDv pic.twitter.com/jiHsBznV2Y

— ANI (@ANI) January 9, 2020