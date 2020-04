मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र से बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं उन्हें उनके गजर भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्य में कई ऐसे प्रवासी श्रमिक रुके हुए हैं जो अपनी आजीविका के सभी साधन खो चुके हैं और इन्हें जीवनयापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे मजदूरों को सरकार सकुशल उनके घर भेजेगी.

ट्रेन चलने से संक्रमण की आशंका बढ़ेगी- उद्धव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ट्रेन चला दी जाएंगी तो कोरोना के संक्रमण को विस्तार मिल सकता है और इससे संक्रमण उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां अब तक इसकी पहुंच नहीं है. उन्होंने कहा कि ट्रेन खुली तो भीड़ होगी और अगर भीड़ हुई तो संक्रमण बढ़ने का और भी अंदेशा रहेगा इस वजह से लॉकडाउन को और भी बढ़ाना पड़ेगा.

I assure the migrant labourers that I am talking to the centre and whatever is possible will be done soon. One thing is sure that trains are not starting because we don't want a crowd, otherwise, lockdown will be needed to be further extended: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/PCXzWdZxn3

— ANI (@ANI) April 26, 2020