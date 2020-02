रॉयल कोर्ट में गिड़गिड़ाया माल्या, मुझसे मूल कर्ज वापस ले लें भारतीय बैंक

नई दिल्लीः विजय माल्या पर शिकंजा इस कदर कसा हुआ है कि वह अदालत में हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाता हुआ देखा गया. शराब कारोबारी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर भारतीय बैंकों से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर्ज की 100% मूल राशि तुरंत वापस ले लें. विजय माल्या भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई के अंतिम दिन गुरुवार को रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था.

इस दौरान अभियोजन पक्ष ने किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व प्रमुख के खिलाफ बेईमानी के ढेरों सबूत होने की बात स्थापित करने के लिए दलीलें दीं.

London: Fugitive liquor baron Vijay Mallya leaves after the third day of hearing at the UK High Court, where he has appealed against the extradition decision of Westminster Magistrates Court. pic.twitter.com/LzvZQ5wQUO

शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर कहा है कि वह भारतीय बैंकों को मूल कर्ज की धनराशि वापस करने को तैयार है. सुनवाई के अंतिम दिन गुरुवार को माल्या ने कहा कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उसके साथ जो कर रहे हैं, वह अनुचित है. अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौजूद रहे।

सुनवाई में शामिल होने कोर्ट पहुंचा माल्या

सीपीएस के वकील मार्क समर्स ने बहस शुरू की. उन्होंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइन ने बैंकों को जानबूझकर लाभ की गलत जानकारी दी थी. लॉर्ड जस्टिस स्टेफन ईरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग ने कहा कि वे इस बेहद जटिल मामले पर विचार करने के बाद किसी और तारीख को फैसला देंगे. दो न्यायाधीशों की यह पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

Fugitive liquor baron Vijay Mallya in London: CBI & ED have been unreasonable, all they have been doing to me over the past 4 years is totally unreasonable. I request the banks with folded hands to take 100% of your prinicipal back immediately. https://t.co/LoB42DTzVk pic.twitter.com/dMc0yRDtF6

— ANI (@ANI) February 13, 2020