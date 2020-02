अहमदाबाद में लाखों लोग देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का रोड शो: विजय रुपाणी

गांधीनगर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन के भारत दौरे पर 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे. ट्रंप के दौरे से पहले सुरक्षा इंतजाम समेत कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे अहमदाबाद आएंगे और यहां वह एक रोड शो करें. इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी रहेंगी. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जानकारी दी है कि इसमें लाखों भारतीय शामिल होंगे.

एक वीडियो ट्वीट करके दी जानकारी

विजय रूपानी के वीडियो ट्वीट करके लिखा 'जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड 24 फरवरी को भारत के अहमदाबाद पहुंचेंगे तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से मिलेगा. हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए 100 कलाकार इकट्ठा होंगे और लाखों नागरिक भव्य रोड शो का गवाह बनेंगे, हजारों कलाकार भारत की अनेकता का प्रदर्शन करेंगे और फिर मोदी और ट्रंप सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से दुनिया को संबोधित करेंगे.

स्वागत के लिये चल रही हैं तैयारियां

It would be wonderful to see the heads of two strong nations: India and the USA doing the roadshow in Ahmedabad and addressing a large gathering at Motera Stadium thereafter.

I feel privileged and honoured as Chief Minister of Gujarat to welcome the dignitaries on this occasion.

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) February 22, 2020