नहीं रहे Suresh Angadi, Covid-19 से संक्रमित थे रेल राज्य मंत्री

नई दिल्लीः केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ( Minister of State for Railways ) सुरेश अंगाड़ी (Suresh Angadi) का कोरोना से निधन हो गया. अंगाड़ी (Suresh Angadi) 65 वर्ष के थे. कोरोना (Corona) से संक्रमित होने के कारण हाल ही में उन्हें दिल्ली एम्स (Delhi Aiims) में भर्ती कराया गया था. यहां इलाज के दौरान बुधवार शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली. कोरोना ने राजनीतिक गलियारे में भयंकर उत्पात मचा रखा है. एक-एक करके राजनेता इसकी चपेट में आ रहे हैं.

11 सितंबर को हुए थे कोरोना संक्रमित

जानकारी के मुताबिक बीते 11 सितंबर को सुरेश अंगाड़ी (Suresh Angadi) कोरोना संक्रमित पाए गए थे. कोरोना की वजह से मृत्यु के प्राप्त होने वाले सुरेश अंगाड़ी (Suresh Angadi) कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं. पिछले दिनों अशोक गस्टी का कोरोना के कारण निधन हुआ था. राज्यसभा से सांसद थे. सुरेश अंगाड़ी (Suresh Angadi) लोकसभा से सांसद थे. अंगाड़ी चार बार बेलगावी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे.

पीएम मोदी ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगाड़ी (Suresh Angadi) के अचानक निधन सियासी हल्के में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने ट्वीट में कहा, सुरेश अंगाड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की.

Shri Suresh Angadi was an exceptional Karyakarta, who worked hard to make the Party strong in Karnataka. He was a dedicated MP and effective Minister, admired across the spectrum. His demise is saddening. My thoughts are with his family and friends in this sad hour. Om Shanti. pic.twitter.com/2QDHQe0Pmj

— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2020