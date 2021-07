जीत के बाद मीराबाई ने खोल दिया ये 'राज', बताई रियो ओलंपिक की वो बात

नई दिल्ली: ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारतीय भारोत्तोलन में नया इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू ने एक बड़ा राज खोला है. उनकी जीत के पीछे उनकी कौन सी कड़ी मेहनत सबसे कारगर साबित हुई. उन्होंने खुद अपने कठिन परिश्रम की जानकारी साझा की.

शनिवार को भारत के लिए पहला मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि 'वो अब अभ्यास की परवाह किये बिना अपने परिजनों के साथ छुट्टियां बिता सकती हैं, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में वह केवल पांच दिन के लिये मणिपुर स्थित अपने घर जा पाई.'

चानू ने बताया कि ‘पिछले पांच वर्षों में मैं केवल पांच दिन के लिये घर जा पाई थी, अब मैं इस पदक के साथ घर जाऊंगी.’ उनका परिवार नोंगपोक काकचिंग गांव में रहता है जो इंफाल से लगभग 20 किमी दूर है.

