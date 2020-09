Jammu Kashmir में तेज होगी विकास की रफ्तार, मोदी सरकार ने दिया 1350 करोड़ का पैकेज

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में Article 370 को खत्म करने के बाद से केंद्र की BJP सरकार राज्य के लिए कई काम कर रही है. जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाएं शुरू कर रही है. PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को एक बड़ा तोहफा दिया है.

जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज

I am glad to announce a Rs 1,350 crores economic package for the people in the business community facing economic difficulties. This is additional to the benefits of Atma Nirbhar Bharat & other measures taken by us to comfort the business community: Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha pic.twitter.com/zYeevtRyAs

— ANI (@ANI) September 19, 2020