मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का नोटिफिकेशन किया जारी

दिल्ली: राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया. जानकारी के अनुसार इसमें 15 सदस्य होंगे.

ट्रस्ट में एक महिला और एक दलित भी होगा शामिल

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे जिनमें एक दलित और एक महिला सदस्य को भी जगह दी जाएगी. इसकी जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने दी. ट्रस्ट में शामिल किए जाने वालों में जो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, उनमें रामजन्मभूमि न्यास से लेकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों की चर्चाएं हैं.

अमित शाह ने ट्रस्ट के गठन पर जताई खुशी

