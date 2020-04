'कोरोना से डरने की नहीं आत्मविश्वास से लड़ने की जरूरत'

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना वायरस पर पहली बार स्वयंसेवकों को संबोधित किया. उन्होंने परोक्ष रूप से तबलीगी जमात पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने सभी से घर में रहने का आग्रह किया और कहा कि ये ऐसी लड़ाई है जो हमें घर पर रहकर लड़नी है.

आज घर में रहने बड़ी कोई देशसेवा नहीं

There is no dearth of people who instigate others. It gives birth to anger. Anger gives birth to imprudence. It gives rise to extremist acts. We know that there are forces which reap benefit out of it and they are making attempts: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/XvF74x3ZdT

