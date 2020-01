विरोध में सदन की सीढ़ियों पर बैठ गए नायडू, बोले-आज राज्य के इतिहास का काला दिन

अमरावतीः आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियां बनाने पर विधानसभा से लेकर सड़कों तक पर घमासान जारी है. तेलगू देशम पार्टी राज्य सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पारित होने को आंध्र प्रदेश के इतिहास का काला दिन बताया है. तेदेपा प्रमुख ने इस प्रस्ताव के पारित होने की आलोचना की. उन्होंने कहा, आज आंध्र प्रदेश के इतिहास का काला दिन है.

#WATCH Andhra Pradesh: Ex-CM & TDP chief N Chandrababu Naidu sits on stairs outside the state assembly in Amaravati after 17 TDP MLAs were suspended from the House for the day, today. They had created ruckus while the CM was addressing the House&raised slogans of 'Jai Amaravati'. pic.twitter.com/DLcHO5ZAI2

— ANI (@ANI) January 20, 2020