ननकाना साहिबः सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर भीड़ की ओर से किए गए पथराव एवं नारेबाजी की घटना की निंदा की. उन्होंने शनिवार को कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए. सोनिया ने एक बयान जारी कर ननकाना साहिब पर भीड़ द्वारा किए गए अवांछित और अकारण हमले की निंदा की.

ऐसे हमले रोके जा सकें, इस पर हो विचार: सोनिया गांधी

सिख श्रद्धालुओं और इस पवित्र स्थल के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को तुरंत ही पाकिस्तान की सरकार के समक्ष उठाए. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि आगे ऐसे हमलों को रोका जा सके इसके लिए भी विचार किया जाए. सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करने, उनकी गिरफ्तारी एवं कार्रवाई के लिए भी दबाव बनाना चाहिए.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की

दरअसल, पाकिस्तान में सिख किशोरी से शादी करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के परिवार की अगुवाई में कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को यहां गुरद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब के बाहर प्रदर्शन किया. खबरों के अनुसार भीड़ ने गुरद्वारे पर धावा बोल दिया और सिख श्रद्धालुओं पर पथराव किया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की है.

Congress: Party interim President Sonia Gandhi has condemned the unwarranted & unprovoked attack on Gurdwara Nankana Sahib in Pakistan by an unruly mob of miscreants. She said, 'Govt of India should press for immediate registration of case, arrest & action against culprits' pic.twitter.com/f5goUQmhFf

— ANI (@ANI) January 4, 2020