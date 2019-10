भारत में पांव पसार रहा है बांग्लादेशी आतंकी संगठन! PAK का असल चेहरा बेनकाब

नई दिल्‍ली: हिंदुस्तान में बांग्लदेशी आतंकी संगठन काले बादल की तरह फैलता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्‍लादेश भारत में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है. जिसका खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने किया है. खबर है कि इस आतंकी संगठन जेएमबी ने अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ा दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करतूत का भी जिक्र किया.

एनआईए के डीजी योगेश चंद्र मोदी ने बताया कि बंग्लादेशियों की आड़ में ये आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्‍लादेश देश के कई राज्यों में अपना पांव पसार रहा है. जो बिहार, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में सक्रिय है.

उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि आतंकी संगठन जेएमबी के 125 संदिग्धों की लिस्ट इन राज्यों को दी ई है.

National Investigation Agency(NIA) DG Yogesh Chander Modi: We noticed that Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) increased their activities in Bihar, Maharashtra, Kerala and Karnataka. Names of 125 suspects have been shared with related agencies pic.twitter.com/Mw54RyHYWW

एनआई के इस खुलासे के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हो सकती है. इसकी सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले दस साल में आईएसआईएस, जेहादी कार्रवाई, टेरर फंडिंग समेत कई मामलों की जांच की है उसमें 90 प्रतिशत दोषी करार दिए गए हैं. ऐसे में एनआईए का ये खुलासा बड़ी आतंकी गतिविधियों को उजागर करती है. इस दौरान डीजी वाईसी मोदी ने ने बताया कि नए एनआईए ऐक्ट से मौजूदा वक्‍त में काफी लाभ मिल रहा है.

NSA अजित डोवल ने पाक को लगाई लताड़

वहीं राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने कहा है कि आतंकियों की मदद करना पाकिस्‍तान की स्‍टेट पॉलिसी है. अजित डोभाल ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ NIA ने जबरदस्त काम किया है. जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद के खिलाफ एनआइए की कार्रवाई बाकी एजेंसियों से प्रभावी रही है. अगर कोई देश आतंकियों की मदद करता है तो ये बड़ी चुनौती है. कुछ देशों को इस काम में मास्‍टरी हासिल है. पाकिस्‍तान की तो ये स्‍टेट पॉलिसी है.

National Security Advisor (NSA), Ajit Doval: If a criminal has the support of a state, it becomes a great challenge. Some of the states have mastered this, in our case Pakistan has made it as an instrument of its state policy. https://t.co/Sa1fC4JJI7 pic.twitter.com/ijrbWuuPcd

— ANI (@ANI) October 14, 2019