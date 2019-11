अयोध्या पर सुप्रीम फैसले के बाद NSA अजित डोवल ने बुलाई सभी धर्मों की अहम बैठक

नई दिल्ली: सालों से चल रहे अयोध्या राम मंदिर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी, अलग-अलग पार्टियों के राजनेता से लेकर फिल्मी सितारों ने भी सोशल मीडिया या मीडिया कवरेज में अपने विचारों को साझा किया. कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार किए जाने की अपील की गई.

अयोध्या पर फैसले को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने अपने घर पर सभी धर्मों के नेताओँ की बैठक बुलाई. इसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले धर्मगुरु पहुंचे. इस अहम बैठक में बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, स्वामी अवधेशानद, स्वामी चिदानंद सरस्वती, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और दूसरे धर्मगुरू पहुंचे. सबने एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

इस बैठक में योगगुरू स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदू मस्जिद बनाने में और मुस्लिम मंदिर बनाने में भी सहयोग करें तो कौमी एकता की एक मिसाल कायम होगी. और ये सिलसिला जारी रहेगा. उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नफरत की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे.

इसके अलावा शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि 'किसी किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए. और विवाद भी नहीं होना चाहिए. जो माहौल जैसा है वहीं रहना चाहिए. यही एकता की मिसाल है.'

Joint statement by religious leaders after meeting NSA Ajit Doval: Those attending the meeting were alive to the fact that certain anti-national&hostile elements, both within&outside the country, may attempt to exploit the situation to harm our national interest. #AyodhyaVerdict https://t.co/2aL1Go9R5G

— ANI (@ANI) November 10, 2019