भारत ने खारिज की नेपाल की आपत्तियां, कहा-भारतीय क्षेत्र में किया गया है निर्माण

नई दिल्लीः चीन की सीमा तक सड़क निर्माण कर भारत ने दो निशाने साध लिए हैं. पहला तो कैलाश-मानसरोवर की यात्रा के लिए यह मार्ग मुफीद होगा ही, दूसरा इसके जरिए आवश्यक परिस्थितियों में चीन तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा. पिछले कुछ सालों में चीन ने सीमा पार से जिस तरह की स्थितियां बनाई हैं उसके लिए जरूरी था कि भारत, चीन से लगती अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे और इस पर बराबर नजर भी बनाए रखे. हालांकि इस निर्माण पर नेपाल की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है.

सड़क निर्माण पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में- भारत

नेपाल की ओर से लगाई गई आपत्तियों को भारत ने खारिज किया है. भारत ने कहा है कि लिपुलेख तक का सड़क निर्माण पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा- उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में किया गया सड़क निर्माण का उद्घाटन पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है.

यह सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले से मौजूद मार्ग पर ही बनाई गई है.

The Darchula – Lipulekh road is an extension of Pithoragarh-Tawaghat-Ghatiabagarh road. It originates from Ghatiabagarh and terminates at Lipulekh Pass, the gateway to Kailash Mansarovar. In this 80 Km road, the altitude rises from 6000 feet to 17,060 feet. 4/4

