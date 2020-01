नए आर्मी चीफ अपनी पहली यात्रा पर न्यू ईयर की बधाई देने पहुंचे सियाचिन

श्रीनगर: भारतीय थलसेना के नए चीफ मुकंद नरवाने गुरुवार को लद्दाक के स्थित देश का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन पहुंचे थे. वहां उन्होंने भारतीय सेना के बहाल किए गए टुकड़ियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने इस मौके पर सेना के जवानों को नए साल की शुभकामनाएं दी.

भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी हमेशा से यह ईच्छा थी कि वे चीम ऑफ आर्मी बनाए जाने के बाद सियाचिन आएं लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम का हाल बहुत खराब था. इस वजह से वे आ नहीं सके.

सियाचिन के जवानों से मिलने का अनुभव शानदार

आर्मी प्रमुख ने कहा कि बावजूद इसके वे खुश हैं कि चीफ ऑफ आर्मी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी पहली यात्रा के रूप में वे सियाचिन में बहाल बहादुर सैनिकों से मिलने पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सेना के जवानों से पहली यात्रा में मिलने का अनुभव वाकई शानदार है.

सियाचिन के हालात मुश्किल भरे

भारतीय थलसेना के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल खत्म होने के बाद सेना प्रमुख के रूप में अगली जिम्मेदारी मिली जनरल मुकुंद नरवाने को. उन्होंने सियाचिन में बहाल सेना के जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमें इस बात को समझते हैं कि सियाचिन के हालात बहुत ही मुश्किल भरे हैं.

Army Chief General MM Naravane in Siachen: I would like to convey my best wishes&greetings for New Year. It's always been my intention to come here on taking over but weather was not very good in 1st week of Jan. But I'm happy that this is my 1st visit as the Chief of Army Staff. https://t.co/kE4OzPHrAS pic.twitter.com/abEg3qlI8L

