निर्भया मामलाः दोषियों के वकील को दिल्ली बार काउंसिल का नोटिस, फर्जीवाड़े का आरोप

नई दिल्लीः एक तरफ तो निर्भया मामले में सजा की मुकम्मल तारीख नहीं आ पा रही है, तो दूसरी ओर इस मामले में राजनीतिक बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं. राजनेताओं के अलावा नागरिक सेवाओं से जुड़े लोग भी इस मसले पर टिप्पणी करने लगे हैं. दूसरी ओर वकील भी जोड़-तोड़ कर आरोपियों को बचाने में लगे हैं. निर्भया के दोषियों को वकील एपी सिंह पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बार काउंसिल ने उन्हें नोटिस जारी किया है, साथ ही उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

यह लगे हैं वकील पर आरोप

जानकारी के अनुसार निर्भया गैंगरेप केस में अपने मुवक्किल दोषी पवन को बचाने के चक्कर में वकील एपी सिंह फर्जीवाड़ा कर बैठे. उन पर आरोप है कि पवन को नाबालिग साबित करने के लिए जो कागजात पेश किए थे, वे फर्जी थे. हाईकोर्ट ने एक ओर जहां पवन की याचिका खारिज कर दी थी, वहीं सिंह पर जुर्माना लगाया था. दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े मामले में बार काउंसिल ने एपी सिंह को यह नोटिस जारी किया है.

Bar Council of Delhi issued notice to AP Singh,counsel for three Nirbhaya convicts&sought his reply in 2 weeks in view of HC order in case. Recently,Delhi HC asked BCD to take action&also imposed Rs 25000 fine on Singh,who allegedly didnt appear before Court despite communication pic.twitter.com/pO8HJHPC6m

