निर्भया मामलाः हाईकोर्ट में बोली केंद्र सरकार- केस कानून के दुरुपयोग का उदाहरण बनेगा

नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने रविवार को निर्भया मामले में सुनवाई जारी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. उसके इस फैसले को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर विशेष सुनवाई की जा रही है. केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्याय की खातिर दोषियों की फांसी में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि दोषियों की ओर से फांसी को जानबूझकर टालने की कोशिशें की जा रही हैं और इसका अमानवीय असर होगा.

जानबूझ कर देर कर रहे हैं दोषी

शनिवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों के साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन और डीजी जेल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था- दोषी कानूनी प्रकिया का फायदा उठा रहे हैं. वे एक-एक कर कानूनी बचाव के रास्ते अपना रहे हैं, ताकि इस जघन्य अपराध की सजा से बच सकें. मेहता ने कहा- दोषियों ने फांसी टालने को लेकर शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इसमें कोई भी वजह ऐसी नहीं थी, जिसकी न्यायिक जांच की जा सके.

SG Tushar Mehta in Delhi High Court: Delhi Prison Rules say that in case of co-convicts, convicts have to be hanged together only if an “appeal or application” is pending. This “appeal or application” doesn't include mercy petitions.They are separate & cannot be included in this. https://t.co/yy8Xm9wZCE

