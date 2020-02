निर्भया केस: दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी, 'अपराधियों को फांसी की सजा देना पापपूर्ण'

दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए नयी तारीख की मांग करने वाली तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. इसके अलावा अदालत ने बड़ी टिप्पणी की है.अदालत ने कहा- 'जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है'. इस पर निर्भया की मां ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि इतने सालों बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है.

दोषियों के वकील की बात से सहमत- जज

2012 Delhi gang-rape case: A Delhi Court said, “it is criminally sinful to execute the convicts when the law permits them to live" while dismissing the plea seeking issuance of fresh date of execution

न्यायाधीश ने कहा कि मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर किसी की जिंदगी को समाप्त करने वाला वारंट जारी नहीं किया जा सकता है. इस तरह यह याचिका खारिज की जाती है. जब भी जरूरी हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है'.

सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को सुनवाई करेगा

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के खिलाफ दायर केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया कि केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी की जाए.

Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: Today, the Court had the power and we had time. Nothing was pending, yet death warrant has not been issued. It's injustice to us, I will see till when the Court gives time to the accused and Government supports them. https://t.co/6HvsXu9t1C pic.twitter.com/nOMuwmC6ls

— ANI (@ANI) February 7, 2020