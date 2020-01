निर्भया मामलाः अब एक और दोषी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्या है फांसी में नई फांस

नई दिल्लीः निर्भया मामले का न्याय लागातार याचिकाओं के पेच में उलझता जा रहा है. 22 जनवरी को होने वाली फांसी अब 1 फरवरी तक बढ़ गई है. अब एक और दोषी पवन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. यहां उसने याचिका दायर करते हुए कहा है कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था और उसके इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया. दिल्ली की जिस अदालत में दोषियों की डेथ वारंट को लेकर सुनवाई हुई, उसी में पवन के वकील ने बताया कि उन्होंने सु्प्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. निर्भया के दोषी एक-एक करके याचिकाएं दायर कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि वह जानबूझ कर फैसले में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं.

2012 Delhi gang-rape case: One of the convicts Pawan Gupta, today filed an Special Leave Petition (SLP) before the Supreme Court. He has claimed that he was a juvenile at the time of the crime and Delhi High Court has ignored this fact.

— ANI (@ANI) January 17, 2020