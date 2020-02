निर्भया मामलाः राष्ट्रपति ने नहीं सुनी अक्षय की बात, दया याचिका खारिज

नई दिल्लीः निर्भया मामले में बुधवार देर शाम एक और फैसला आ गया है. इसके जरिए निर्भया के दोषी फांसी के फंदे के और करीब हो गए हैं. बुधवार देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में के एक दोषी अक्षय की दया याचिका भी खारिज कर दी है. अक्षय की ओर से फांसी से राहत पाने के लिए 1 फरवरी को यह दया याचिका दाख़िल की गई थी. दोषी मुकेश सिंह और विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति कोविंद पहले ही खारिज कर चुके हैं. वहीं पवन ने अब तक दया याचिका दायर नहीं की है.

President Ram Nath Kovind has rejected mercy petition of Akshay Thakur, one of the convicts in 2012 Delhi gang rape case. pic.twitter.com/LzQQbtS36Y

हाईकोर्ट ने कहा, अलग-अलग फांसी नहीं दे सकते

बुधवार सुबह ही निर्भया गैंगरेप और हत्या केस से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि निर्भया मामले के दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती. केंद्र सरकार ने दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी जिस पर रविवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. निचली अदालत का फैसला रद्द न करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को एक सप्ताह का समय दिया है ताकि वे सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर सकें.

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कैत ने आदेश पढ़ते समय कहा कि 'इस बात में कोई संदेह नहीं कि निर्भया केस के दोषियों ने न्यायिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर अपनी सज़ा को टालने की सभी कोशिशें की हैं. कोर्ट ने कहा कि 'एक हफ्ते बाद उनके डेथ वॉरंट के क्रियान्वयन के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी.

केंद्र सरकार ने दाखिल की थी याचिका

केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर "अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने का कोई औचित्य नहीं है, जिसके सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए.

पीड़िता मां ने किया फैसले का स्वागत

निर्भया की मां ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मैं फैसले का स्वागत करती हूं और मुझे उम्मीद है कि अब दोषियों को जल्द ही फांसी हो जाएगी. चारों दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) तिहाड़ जेल में कैद हैं.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: I welcome Delhi High Court's verdict. It gives all 4 convicts 1 week to resort to all legal remedies available to them. After this, the convicts should be hanged soon. pic.twitter.com/i67pUPFIQ2

— ANI (@ANI) February 5, 2020