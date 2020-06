बिना कोई उत्पात-तबाही मचाए निकला 'निसर्ग', गुजरात-महाराष्ट्र से खतरा टला

मुंबईः शुक्र है कि निसर्ग तूफान बिना अधिक तबाही के गुजर गया. ताजा मिले अपडेट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलीबाग में दस्तक देने के बाद बुधवार दोपहर बाद और शाम को गुजरात के दक्षिणी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निसर्ग की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. तूफान के तेवर मुंबई तक पहुंचने के बाद कुछ कम पड़ गए थे.

Maharashtra: Many trees uprooted in the Raigad district due to strong winds in view of #CycloneNisarga. The cyclone is expected to make landfall in an hour in the state and the process will be completed during the next 3 hours, as per IMD. pic.twitter.com/DXtKytdqX9

— ANI (@ANI) June 3, 2020