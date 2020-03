दिल्ली से राहत की खबर, 24 घंटे में एक भी कोरोना केस नहीं

दिल्ली: कोरोना वायरस से बचाव में पूरा देश एकजुट हो चुका है. लेकिन यह वायरस महामारी का रूप ले चुकी है और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगभग सभी राज्यों ने 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है.

In last 24 hours, no new case of #COVID19 reported in Delhi. 5 ppl have been discharged after treatment. Biggest challenge right now is that we don't have to let the situation turn uncontrollable, under any circumstance. Contribution of all is needed in achieving this: Delhi CM pic.twitter.com/xhvQRV9rlF

— ANI (@ANI) March 24, 2020