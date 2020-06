कचरा मुक्त शहरों की सूची में नोएडा का नाम, 3 स्टार रेटिंग मिली

नोएडाः कोरोना संकट के बीच नोएडा के लिए एक अच्छी खबर है. कचरा मुक्त शहरों के मामले में नोएडा 3 स्टार रेटिंग शहर बन गया. शहरी विकास मंत्रालय ने कचरा मुक्त प्रबंधन के लिए नोएडा को ‘थ्री स्टार’ रेटिंग दी है.

टॉप शहरों में हुआ शामिल

उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अब नोएडा कचरा मुक्त शहरों की लिस्ट में देश के टॉप शहरों में शामिल हो गया. . दरअसल, कचरा मुक्त शहरों के मामले में नोएडा 3 स्टार रेटिंग शहर बन गया.

Thank you sir for recognising Noida as certified 3-Star Garbage Free City.

My hearty congratulations to the entire NOIDA team leading and contributing to this sanitation transformation of Noida.

We will continue to work to towads a #CleanNoida@CMOfficeUP @HardeepSPuri @UPGovt https://t.co/nqQetr5vdT

— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) June 25, 2020