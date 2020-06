'चिंता की बात नहीं है, कोरोना काल से भी उबर जाएंगे'

नई दिल्लीः मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल बीत चुका है. हिंदुस्तान ई विमर्श कार्यक्रम में कार्यकाल में कई मंत्रालयों का प्रभार देख रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की उपलब्धियां सामने रखीं. डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्यमंत्री हैं. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्यमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री के साथ अंतरिक्ष विभाग में भी राज्यमंत्री हैं. उनसे हुई बातचीत सामने है.

सवालः इतने सारे मंत्रालयों का कार्यभार और उसके साथ-साथ मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल और उसके बीच में यह मुश्किल वक्त कोरोना काल कितनी बड़ी चुनौती रही और किन-किन टारगेट को आप पूरा कर पाए हैं?

जवाबः 2014 से लेकर के अभी तक, 6 वर्षों में मोदी सरकार में एक संकल्प के साथ एक यात्रा प्रारंभ हमने की थी. इसी संकल्प के कारण इस तीन महीने की चुनौती का सामना हम अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक सफलता से कर पाए हैं. आंकड़ों की दृष्टि से भी देखें तो भारत का इस समय जो रिकवरी रेट है वह लगभग 48% से अधिक है. डेथ रेट ढाई पर्सेंट है. डबलिंग एवरेज 15 दिन है. कुछ राज्यों का उससे अधिक है. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस चुनौती का और कोरोना की आपात आपदा का भी बाकी देशों की तुलना में अधिक सलाहियत से मुकाबला करने में सफल रहे हैं तो उसका भी शायद यही कारण रहा है कि पीएम मोदी ने बाकायदा एक फाउंडेशन तैयार किया था पिछले पांच वर्षों में. उस फाउंडेशन का यह क्युमुलेटिव इफेक्ट है कि हमारी अंदर की क्षमता, इस देश के अंदर की क्षमता उभर कर के सामने आई इसका मुकाबला करने के लिए सामने आई. आरंभिक दिनों में ही पीएम मोदी ने बड़ा एक विजनरी निर्णय लिया अर्ली लॉक डाउन का. एक ऐसे समय में यह निर्णय लिया गया जब बाकी देश इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे थे. बहुत से लोगों ने सवाल भी किया, लेकिन आज उसका ही नतीजा है कि आंकड़ों पर हम अंकुश लगाने में भी सफल रहे हैं. जो न्यू नॉर्म्स है आने वाले समय में जो हमारी नई जीवनशैली रहेगी. व्यवसायिक जीवन में, हमारे निजी जीवन में उसके लिए हम अपने आप को प्रशिक्षित करने में, ट्रेन करने में भी सफल रहे हैं.

सवालः जब हम अनलॉक-1 बोलें या लॉक डाउन 5.0 कहें ...इस फ़ेज़ में इस चुनौती से कैसे और क्या रणनीति बनाकर बतौर पीएमओ राज्यमंत्री आप निपट रहे हैं?

जवाबः वैसे तो यह गाइडलाइंस समय समय पर आ रही है. मोटे तौर पर एक नागरिक होने के नाते भी हमें यह बात समझनी होगी कि कुल मिलाकर कोरोना के इस पेनाडेमिक और इस आपदा को अगर हम देखें तो ये हमारा थर्ड फेस है. पहला फ़ेज़ वो, जब हम इससे जूझ रहे थे. तब चीन के साथ जैसा मैंने कहा हमारी क्षमता उभरकर के सामने आई. कई कई प्रदेशों में मात्र 100 सैंपल पहले टेस्ट के लिए जाया करते थे. इतनी क्षमता थी नहीं. आज उन्हीं प्रदेशों में से, बेशक पूर्वोत्तर हो या फिर कोई भी, तो आज उन्हीं प्रदेशों में से हजारों सैंपल प्रतिदिन जा रहे हैं. हमारी क्षमता में इजाफा हुआ. फिर दूसरा फेस जो आया, वह मिड फेज था. जब सब लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते थे. जो लोग या परिवार के सदस्य दूसरी जगह रह गए थे, वह घर जाना चाहते थे. उस समय चाहिए था उनको समझाना यह मतलब समझाना कि अपनी मर्जी से मूवमेंट और मजबूरी में मूवमेंट दोनों में फर्क है. मैं डेली मॉनिटरिंग करता था जिला स्तर पर सारे मंत्री परिषद के सदस्य डेली मॉनिटरिंग में इनवॉल्व रहते थे. मुझे हर्ष है कि दिल्ली में हमारी एक पूर्वोत्तर की छात्रा है . उसने एक वीडियो बनाया. अपील करके सब को उसके लिए प्रेरित किया. तीसरा जो फ़ेज़ आया. जिसमें जागरूकता भी रहे, लेकिन ऐसा खौफ ना रहे का संदेश दिया गया. प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वह वक्त आया है. अब इसमें रोकथाम की भी हमें जरूरत है. अगर ज्यादा पॉजिटिव आते हैं तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग इसलिए नहीं हो जाना है. मैं तो यह कहूंगा कि 130 करोड़ के देश में ओवरक्राउडिंग, जो अक्सर हुआ करती है, अगर हम उसी को किसी हद तक अंकुश लगाने में सफल हो जाएं तो वही हमारे लॉक डाउन के प्रशिक्षण का एक बड़ा परिणाम होगा.

सवालः बतौर पीएमओ राज्यमंत्री आपके पास दूसरे विभागों से समन्वय बैठाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है ...क्या समन्यवय का आपका काम सुचारू रूप से हो पा रहा है आप के स्तर पर और दूसरी तरफ से भी?

जवाबः नहीं उसमें कुछ कुछ दुश्वारियां आई हैं. मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ी सी तसल्ली और संतोष भी है कि पूर्वोत्तर में कोरोना का मैनेजमेंट का काम बाकी प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर रहा. आपने गुजरात-महाराष्ट्र की बात की, तो यदि हम नॉर्थ ईस्ट में क्या शैली रही है, अगर उसको समझें, तो वह शैली वहां पर भी काम आ सकती है. सिक्किम टोटली कोरोना फ्री रहा. हालांकि सबसे ज्यादा खतरा है वहां पर, क्योंकि नेपाल का पूरा बॉर्डर है. आखिरी दिनों में एक बच्चा यहां से गया है तो वह पॉजिटिव आया है, जो कि 4 दिन के बाद रिकवर हो गया. क्योंकि अर्ली सीलिंग ऑफ बॉर्डर नेपाल के साथ और पूरे डिसिप्लिन ढंग से सीधे-सीधे उन्होंने लागू किया.

पूर्वोत्तर का सारा का सारा क्षेत्र म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश जितना ज्यादा है. बांग्लादेश के साथ पूरी सीलिंग हुई शुरू शुरू में. शायद वहां पर प्रधानमंत्री जी को लगा कि लोगों में इस प्रकार की चिंता ना हो. यहां कनेक्टिविटी का विषय है. वहां शुरू हो गया अर्ली कार्गो मोमेंट. हवाई जहाज से 30 मार्च को वहां पर सामान पहुंचाना शुरू कर दिया. लगभग 400 टन तो केवल एयर कार्गो से गया. वहां समय-समय पर एक्सप्रेस ट्रेनें भी जाती रहीं. जिसका नतीजा यह है कि जो फल आमतौर पर मई-जून के महीने में भी उपलब्ध नहीं होता, वह वहां खाने को मिल रहा है. इतना सामान यहां से चला गया तो लोगों में एक मोरल बना. तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है वहां के लोगों में जिस प्रकार की जागरूकता, अनुशासन और सूझबूझ है. बाकी प्रदेशों में आरंभिक दिनों में मास्क की शॉर्टेज और इसके अभाव के समाचार आने लगे. पूर्वोत्तर में हमारे इतने सक्रिय ग्रुप हैं विशेषकर विमेन सेल्फ सर्विस ग्रुप तो उन्होंने खुद ही मास्क बनाना शुरू कर दिया. आज यह स्थिति है कि हर कलर के फैंसी डिजाइन वाले मास्क, जो पोशाक पहनते हैं उसी के रंग वाले मास्क वो बना रही हैं. मैं तो सोच रहा हूं कि जब यह आपदा खत्म होगी तो हम यहां पर एक प्रदर्शनी लगायेंगे. आपको भी भेंट करेंगे जो कपड़े पहने हैं उसी रंग का मास्क तो यह पूर्वोत्तर में जो एक एडिशन रहा सिविल सोसाइटी का और उनका जो एक इन्हेरीट कल्चर था , वह भी हमारे काम में आया.

सवालः पूर्वोत्तर का जो खास पैटर्न वाला उद्योग है, उससे जुड़े हुए कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसको कोरोना की वजह से बहुत झटका लगा है. कोई स्ट्रैटेजी है उसको फिर से उबारने की?

जवाबः कोरोना का धक्का थोड़ा बहुत सभी को लगा है. लेकिन मेरे मन से एक ही बात निकलती है कि आप समझ लीजिए कि शायद इसी में पूर्वोत्तर को लाभ होने वाला है. मुझसे अगले ही दिन किसी ने पूछा कि आपके गंगटोक का क्या होगा, शिलांग का क्या होगा? तो मैंने कहा कि मेरी अंतरात्मा यह कहती है कि वहां टूरिज्म बढ़ेगा आने वाले समय में क्यों? क्योंकि जब यूरोप में जो टूरिस्ट रिजॉर्ट थे और जो हॉलिडे रिसोर्ट थे, जब वह कोरोना से ग्रस्त हो गए तो यह हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट ऐसे हैं जो कोरोना फ्री रहे तो इनमें वह जो SCENIC CHARM वह भी है, स्वास्थ्य की सुरक्षा, वह भी है. इसके अतिरिक्त कुछ एक हमारी तैयारियां थीं, जिनका हमें उतना आभास नहीं था, हालांकि काम तो हम पिछले 5 वर्षों से कर ही रहे थे, लेकिन अब वह उभर के सामने आए हैं. उदाहरण के तौर पर बैंबू यानी बांस एक ऐसा पदार्थ है जिसके पांच छह हजार करोड़ रुपए का व्यापार हर वर्ष होता है. सारा का सारा बैंबू हमारे घर-घर लगने वाले होते हैं. अगरबत्तियां हैं, मैचबॉक्स है, यह सब विदेश से आया करती थी. हालांकि 60-70% तक बैम्बू पूर्वोत्तर में है. यकायक यह उद्योग अब सक्रिय हो गया है. बैंबू अगरबत्तियां बननी शुरू हो गई. एक बात जरूर है कि विलंब आया है तीन चार महीने का. मैंने अभी एक बैठक करके सभी प्रदेशों के साथ एक विचार साझा किया कि हम दिन रात काम करेंगे. क्योंकि यह 24 * 7 गवर्नमेंट है. हम फिर भी अपने लिए जो टाइमलाइन मुकर्रर की है, उस पर कायम रहने का प्रयास करेंगे. उदाहरण के तौर पर हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है फर्स्ट एवर ट्रेन टू बांग्लादेश. अगरतला से हमारी रेल पटरी डल रही थी. हम ने सोचा था कि हम अगले वर्ष के आरंभ में उसको चालू कर देंगे. हम अभी भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे टारगेट पूरे हो जाएं. पूर्वोत्तर जैसे कि अभी कोरोना का मॉडल बन के आया. बैटरमेंट का मॉडल बन कर आया वह अपनी उस रेपुटेशन पर कायम रहे.

सवालः पूरे देश में एक झटके में रोजगार-कारोबार करने का जो तरीका है, कोरोना ने वह भी बदल दिया. आपके पास कार्मिक मंत्रालय है, इसलिए क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग सरकार से लेकर private-sector तक , इस तरीके से काम करें कि किसी से नुकसान ना हो और कार्यक्षमता भी प्रभावित ना हो?

जवाबः बहुत बढ़िया बात आपने कही है. मैं यह कहूंगा कि जैसा मैंने कभी कहा कि इस अनुभव ने इसमें हमें प्रशिक्षित किया. आने वाले समय के लिए, इन न्यू नॉर्म्स के लिए हमें ट्रेन्ड किया गया है, जो कि हमें फ्यूचर में फॉलो करने होंगे. जहां तक कार्मिक विभाग का संबंध है, मुझे गर्व है यह कहने में कि एक भी दिन कार्मिक विभाग के काम में कोई विलंब नहीं आया. संपर्क और समन्वय हमारा इतना बढ़ा हुआ था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं नीचे तक सेक्शन ऑफिसर तक के साथ रोज संपर्क किया करता था. हमारी जो वर्क आउटपुट है, वह कहीं-कहीं सेक्शन में सामान्य स्थितियों से अधिक हो गया. हमारे कर्मचारी शनिवार और रविवार को भी काम करते थे. बल्कि हमारा एक जूनियर कलीग है. उसने एक बात कही. मुझे कहा सर एक नया मंत्र दीजिए. हम कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्मेंट. अब आप कहिए मिनिमम अटेंडेंस, मैक्सिमम आउटपुट. तो घर बैठ कर के भी दफ्तर चलाने की क्षमता हमने दिखाई है. उतना का उतना आउटकम रहे, बल्कि उससे ज्यादा रहे, यह हमने क्षमता दिखाई. साथ ही साथ संवेदनशीलता को भी नहीं छोड़ा. हमने पहले दिन ही यह सर्कुलर निकाल दिया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, वह घर से ही काम करेंगी. वह दफ्तर नहीं जाएंगी, भले ही उन्होंने मेटरनिटी लीव अप्लाई की हो. जो हमारे दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनको भी हमने वर्क फ्रॉम होम सर्विस की सुविधाएं दी फिर धीरे-धीरे हर फेस में पहले 33% अटेंडेंस , फिर 50% , अब लगभग पूरी तरीके से सुचारू उसको किया. हमें एक आदत भी पड़ गई कि अपनी-अपनी जगह से काम करने की और ज्यादा एक्टिवली समय बचा कर के काम करने की.

सवालः दुनिया भर में कोरोना की वजह से मंदी के हालात हैं. ऐसे वक्त में चाहे फिर हमारी सरकार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. 20 लाख करोड़ के पैकेज तक तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी सुस्त अर्थव्यवस्था की वजह से सरकार पर भी उंगलियां उठेंगी. क्या आप इसे भी अग्नि परीक्षा की तरह मान रहे हैं?

जवाबः निश्चित तौर पर यह परीक्षा की घड़ी तो है ही. लेकिन जिस तरह की नींव मोदी जी ने पिछले 5 सालों में डाली थी, वह काम आई हमारे सबसे बड़े एसेट हैं प्रधानमंत्री मोदी. and the best of him we saw when he faced with challenge. जब वह मुख्यमंत्री थे तो भूकंप आया था गुजरात में. अब यहां आए और यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा नेतृत्व ऐसे समय में मिला. लोगों का भी यही कहना है क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग नीचे तक ग्राउंड लेवल तक मेरी चर्चा होती है. वो कहते हैं साहब यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे परीक्षा की घड़ी में मोदी जी हैं. यह जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है. अब देखिये विपक्ष ने जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है इस पैकेज की. उस दिन सुबह एक पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस ने कहा कि we hope the Prime Minister will show courage to announce at least three to four percent GDP. तो यहां कुल मिलाकर जीडीपी का 10% बनता है. तो जिस प्रकार दिल खोल करके, यह समझ करके कि समय की प्राथमिकता क्या है, बाकी चीजों का बाद में ध्यान रखा जाएगा.

...फर्स्ट थिंग फर्स्ट जैसी यह कहावत है, उस पर अमल करते हुए कहां पर रहने वालों को सहयोग देना है, कहां पर एमएसएमई को सहयोग देना है, तो उस तरह की चिंता करके, यह एक हेल्थ सेक्टर के लिए अलग से किया गया है. यहां तक कि एटॉमिक एनर्जी में उनको मेडिकल आइसोटोप आदि बनाने हैं तो वहां ज्वाइंट वेंचर विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन, उसकी व्यवस्था भी की गई. एक बड़े व्यापक सोच के साथ एक योजना बनाने का प्रयास किया. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में दूसरे देशों की तुलना में भारत की जो इकोनामिक रिकवरी होगी, इसकी गति भी कहीं अधिक होगी, तेज होगी.

सवालः आपके पास अंतरिक्ष विभाग है. इन सेक्टर में कैसे आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षा को बरकरार रखने की प्लानिंग है मंत्रालय की?

जवाबः आत्मनिर्भर भारत का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी ने हमारी यात्रा पिछले 5 वर्षों से ही प्रारंभ कर दी थी. जहां तक अंतरिक्ष का संबंध है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्द हम अंतरिक्ष में पहला मानव भेजने वाले हैं. कोरोना के चलते थोड़ा प्रोसेस में विलंब आ गया ,वरना हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, उनका चयन हो गया है. उनका प्रशिक्षण चल रहा था रूस में. कोरोना के लॉकडाउन के चलते उसको बीच में रोकना पड़ा. यह सारा मेड इन इंडिया है और सारा आत्मनिर्भर भारत है. यह सब उसका स्वदेशी प्रोडक्शन है. नट बोल्ट से लेकर के हमारा मंगलयान जो है, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, वह पूरी तरह से भारतीय हैं. इसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में जैसे अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी उल्लेख आया है. पहली बार हम ई-रेडिएशन प्लांट लगाने वाले हैं देश में, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का उपयोग केवल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने तक ही सीमित नहीं रखा पीएम मोदी ने. उसकी न्यूक्लियर एनर्जी एप्लीकेशन है. जब यह प्लांट लगेंगे तो क्या होगा. जो फल है जो सब्जी है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी. अब जैसे प्याज है, उसे सुरक्षित रखने के लिये उसका पानी सुखा देते थे. कई गांवों में अभी भी हो चलन है. तो प्याज की लाइफ लंबी हो जाती थी जब वह गांव में रखते थे. तो इसको हम ई-रेडियेशन के माध्यम से करेंगे. एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने पर सुविधा रहेगी. इसी प्रकार हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमने एटॉमिक एनर्जी को बहुत सही ढंग से कार्यभार में लाने का क्रम प्रारंभ कर दिया है. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो यात्रा आत्मनिर्भरता की है, वह जारी है. हां कोरोना के बाद उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ गयी है

सवालः नेपाल से ताजा विवाद के बाद ऐसा लगता है कि उसे भी कहीं ना कहीं चीन अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है . तो वो चाहे हम लद्दाख की सीमावर्ती गांव के पास की बात करें, जहां चीन की अपनी सैन्य क्षमता है, उसका मूवमेंट है, उसको बढ़ा रहा है. इस मामले पर. इस चाइना की साजिश पर कोई गेम प्लान, कोई स्ट्रेटजी अभी बनी है?

जवाबः मुझे लगता है कि इस पर बहुत अधिक सार्वजनिक तौर पर बात करना अभी उचित नहीं रहेगा, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो होगा, वो देश के हित में होगा और देश सुरक्षित है.

सवालः धारा 370 हटाना एक क्रांतिकारी फैसला रहा. आप खुद उधमपुर से सांसद हैं. तो ऐसे में डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में मुझे बताइए क्या जमीन पर वह कारगर साबित हो रही है ? और कैसे विकास योजनाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं?

जवाबः बिल्कुल सफल हो रही है. जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है. वास्तविकता यह है और इतिहासकार इस बात को प्रमाणित करेंगे कि 70 वर्षों से देश इसका इंतजार कर रहा था. देश भर में इसकी राय बन चुकी थी. केवल सरकारों में वह साहस नहीं था, इच्छाशक्ति की कमी थी. कांग्रेस वालों ने भी तो 1964 में एक लोकसभा में बड़ी व्यापक बहस हुई थी, जब शास्त्री जी नए-नए प्रधानमंत्री बने थे और गृहमंत्री तब गुलजारीलाल नंदा थे. तो तब जब वह चर्चा समाप्त हुई तो समापन में उन्होंने कहा था कि सारे हाउस की यह राय है कि 370 को जाना चाहिए, कुछ हमें दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे. फिर 65 का युद्ध हो गया. शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया. तो घटनाक्रम बदल गया. यह राय पहले से बन चुकी थी.

कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं

पहले इच्छाशक्ति का अभाव था. शायद विधाता को यह मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वह इतना साहस और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करें. तो इसलिए आज भी कांग्रेस को मैं तो आपके माध्यम से भी चुनौती देता हूं. पहले भी कहता हूं कि आप अपना स्टैंड साफ करिए. कभी भी कांग्रेस यह नहीं कहेगी कि 370 को हटाना गलत हुआ. वह कॉलेटरल बात करते हैं. वो कहते हैं अरे साहब आपने स्टेट को यूटी को बना दिया. पहले आप यह तो बताइए कि सही है कि नहीं है. यह ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए बाहर बारिश होती है. तो हम कहते हैं अच्छा हुआ फसल के लिए. तो आप यह नहीं कहते कि अच्छा नहीं हुआ. आप कहते हैं छतरी क्यों नहीं हैं. छतरी हैं तो उसमें सुराख है. सुराख है तो एक होना चाहिए था. तो 'क्यों है'तो कहने का तात्पर्य मनमानी है, यह भी समझते हैं. अगर यह अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करेंगे तो जो इनकी हालत पिछले चुनाव में हुई उससे भी और ज्यादा बदतर होगी. तो मैं यह कहूंगा कि 370 को हटाने का स्वागत कश्मीर घाटी के युवा ने भी किया है. क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे को, जो लाभ इस समय देश भर में युवाओं को मिल रहे हैं मोदी जी के राज में, वो युवा किसी का बेटा, किसी की बेटी, उससे वंचित रहे

मुख्यधारा मे लाने की शुरुआत हुई

370 के जाने के बाद जब वहां यूटी बन चुका है. एक मुख्यधारा का हिस्सा बना है, तो डोमिसाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक बैलेंस रहेगा. जिसमें बाहर का नागरिक आएगा और थोड़ा बहुत संरक्षण वहां के लोगों को भी रहेगा. लेकिन कोई ऐसी anomaly ना रहे देखिए पहले क्या किया गया था कि डोमिसाइल ऐसा बनाया गया था कि चंद परिवारों को ही वोट मिलता रहे. यानी बाहर का कोई नागरिक बन नहीं सकता. चाहे वह सारा जीवन वहां बिता दे, उसको वोट देने का अधिकार नहीं बन सकता. वहां बाहर का तो छोड़िए, जो अंदर बैठे थे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भी नहीं कह सकते. तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से जो वहां आकर रह रहे हैं पश्चिम पाकिस्तान से, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया. क्योंकि उनको लगता था कि यह वोट देंगे तो पता नहीं हमें देंगे या नहीं देंगे.

एक पीढ़ी को बाद दिखेंगे सुखद परिणाम

हमारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं . पूरा जीवन काल वहां लगा देते हैं, उन्हें डोमिसाइल नहीं दिया जाता था. हम एक लिमिटेड वोट बैंक रखते हैं और पुश्त दर पुश्त तीन पीढ़ी तो हमने राज कर लिया. आगे भी करते रहेंगे. जो लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. बात कुछ और है, कहते कुछ और हैं. बहुत ही जुडिशियस होकर मैं कहूंगा एक ऐसे लॉजिक पर आधारित डोमिसाइल लॉ बनाया गया है. दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी सरल भी है. इसमें बताइए विरोध करने वाली क्या बात है. जब कोई आईएएस ऑफिसर, मान लीजिए क्योंकि मैं कार्मिक विभाग भी देखता हूं, 35- 35 वर्ष, अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष वहां पर वह लगा देते हैं, उसके बाद जब वह सेवानिवृत्त होता है, आप उसे कहते हैं तुम नया बसेरा ढूंढ लो, तुम्हें यहां नहीं रहना, तो वह कहां जाएगा. उसके बच्चे वही पैदा होते हैं. वही शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आप उसको कहते हैं उच्च शिक्षा संस्थान में. इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो उसका बच्चा कहां जाएगा. उससे क्या हुआ कि 88 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को 5 वर्षों में दिए सरकार के स्तर पर केंद्रीय सहयोग से, लेकिन वहां पर आने वाले थे ही नहीं. क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं रहा. क्योंकि इतनी सारी बंदिशे थीं. तो यह जो कुछ भी हुआ है, और मुझे विश्वास है, जो लोग हमारा विरोध भी कर रहे होंगे, उनके बच्चे मन ही मन इसकी सराहना करेंगे. इसके जो सुखद परिणाम हैं. वो एक पीढ़ी के बाद देखने को मिलेंगे.

सवालः पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक समस्या है जिसे सब मानते हैं, आपका कोई संदेश है पाकिस्तान को. सीधे-सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोई सीधा संदेश है कि बाज आ जाइए?

जवाबः जम्मू कश्मीर में यह आतंक का आखिरी चरण है. यह जो छिटपुट घटनाएं हो रही है, वह इसलिए क्योंकि वो भगदड़ में भागते हुए आतंकी सॉफ्ट टारगेट पर हमला करते थे. अन्यथा दूसरी बात यह है वहां का जो आम व्यक्ति है. वह इन सब चीजों से अब मुक्ति चाहता है. क्योंकि तीन पीढ़ियां उन्होंने आतंकवाद पर कुर्बान कर दी. अब वह चाहते हैं कि वह इस से निकलकर के, क्योंकि भारत अब वैसे भी एक भौगोलिक देश है. एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन रहा है. वह चाहते हैं कि उनके बच्चे उसका हिस्सा बनकर के आगे बढ़े हैं. इसलिए पाकिस्तान की शरारत का भी आइसोलेशन हो गया है. इसलिए उनमें भी वह उस तरह की तीव्रता नहीं रही. साथ ही साथ जो भारत की साख बढ़ी है मोदी जी के कारण पूरे संसार में, उसके कारण पाकिस्तान के हौसले भी थोड़े पिछड़े हैं. साथ ही साथ भारत में भी माहौल बदला है.

सवालः आपके पास इतने सारे मंत्रालयों का प्रभार है. सुचारू रूप से आपके मंत्रालय में चल रहा है. कोरोना की वजह से थोड़ी सी डेडलाइंस, मुझे लगता है आगे बढ़ेगी. लेकिन इन सबके बीच आप एक डॉक्टर एंडोक्रायोनोलॉजी विशेषज्ञ और कोरोना काल में जो फीयर साइकोसिस बढ़ा है लोगों के बीच. उस पर आप का क्या संदेश है भारत की जनता को.

जवाबः As a डॉकटर, मैं यह कह सकता हूं कि अगर यह कोरोना जाएगा तो कोई और आ जाएगा. क्योंकि वायरस समय-समय पर आते रहते हैं. नए वायरस म्यूटेशन करके आते हैं. जैसा कि आपने पूछा कि ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल आपका क्या कहना है? लेकिन जब हमारा यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा, हम यह सीख जाएंगे कि हमारी रजिस्टेंस हाई रहे, उसका क्या महत्व है. तो हम पूरी बीमारियों के साथ जूझने में ज्यादा सफल रहेंगे बाकी वायरस के साथ में भी.

इसे भी पढ़ें: जानिए, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए क्या है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तैयारी

इसे भी पढ़ें: ममता पर बरसे बाबुल, कहा-दीदी हर बात को केंद्र-राज्य की लड़ाई बना देती हैं