लगातार बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा खतरा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 को पार कर गयी है. उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों के कोरोना पॉजीटिव की पुष्टि होने के बाद राज्य में कोविड-19 पीड़ितों की तादाद बढ़ कर 102 हो गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का तीसरा प्रदेश बन गया है जहां कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 100 के पार है.

बता दें कि यूपी के पहले महाराष्ट्र और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है. इससे पहले सोमवार को कोरोना के 16 नए मरीज पाए गए थे, जिसमें सात नोएडा, छह मेरठ और 1-1 लखनऊ, आगरा व बुलंदशहर के मरीज शामिल हैं.

नोएडा के जिलाधिकारी का हुआ ट्रांसफर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर प्रशासन को नोएडा की उस कंपनी को सील करने के आदेश दिए है जिसमें कार्यरत 16 कर्मचारी कोरोना पाजीटिव पाये गये थे. साथ ही सीएम योगी ने नोएडा के जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी प्रशासन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

