एयरस्ट्राइक के एक साल, गरजे रक्षामंत्री ने पाकिस्तान को चेताया

नई दिल्लीः रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि करगिल और सीमापार आतंक करगिल और सीमापार आतंकवाद की घटनाएं नए तरह के युद्ध का उदाहरण हैं. हाइब्रिड युद्ध की आज की वास्तविकता बन गई है. संघर्ष के इस बदलते नए माहौल में कोई स्पष्ट शुरुआत और अंत नहीं है. उन्होंने कहा कि आतंकी अब पड़ोसी देश का वह हथियार नहीं रहा जिसका वह जब तब इस्तेमाल कर ले. पड़ोसी देश को भी यह बात अब समझ लेनी चाहिए.

आतंकवाद पर सिखाया है पाक को सबक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंकवाद पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है. बालाकोट के माध्यम से हमने उन्हें बता दिया है कि नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी शिविर आतंकवादियों के लिए अब सुरक्षित स्थान नहीं रहा है. बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक साल होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक ने सीमापार सिद्धांतों को फिर से लिखने के लिए मजबूर किया. साथ ही हमारे संकल्प और क्षमता को भी दिखा दिया.

सुरक्षा को लेकर बदला है माहौलः रक्षा मंत्री

दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा को लेकर माहौल बदल गया है. करगिल और सीमापार आतंकवाद की घटनाएं नए तरह के युद्ध का उदाहरण हैं. हाइब्रिड युद्ध की आज की वास्तविकता बन गई है. संघर्ष के इस बदलते नए माहौल में कोई स्पष्ट शुरुआत और अंत नहीं है. पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए, भारत के खिलाफ आतंकवाद का रोजगार कम लागत वाला विकल्प है.

Defence Minister Rajnath Singh: Security scenario has completely changed in last few years.Kargil&incidents of cross border terrorism are examples of new kind of warfare.Hybrid warfare is reality of present day.There is no clear beginning&end in this changing scenario of conflict pic.twitter.com/yZKGBbesuP

— ANI (@ANI) February 28, 2020