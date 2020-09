विपक्षी/विरोधी भी बोले- Happy Birth Day Modi Ji

नई दिल्लीः पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है. इसके साथ ही समर्थकों ने भी उनके लिए मंगल की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है. सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे रेत पर शुभकामनाएं उकेरीं तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके बधाई दी. लेकिन इस मौके पर विरोधियों ने विरोध को परे रखकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं.

राहुल गांधी ने दी बधाई

प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gamdhi) का बधाई संदेश PM Modi को मिला है. उन्होंने ट्वीट कर के लिखा, 'पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामानाएं. हालांकि कांग्रेस PM Modi के जन्म दिन के मौके पर बेरोजगारी के मु्द्दे को उछाले हुए है.

इस मौके पर विपक्ष विरोध के सुर में भी उतरा हुआ है. हालांकि विरोध अपनी जगह, राहुल गांधी की शुभकामनाएं अपनी जगह है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है.

Wishing @NarendraModi ji a happy birthday and many healthy & successful years in the service of the nation. May he be able to work more successfully to ensure that Vikas actually dawns in our country & is truly “sab ka” & “sab ka saath”! https://t.co/rSYvKQIJQS

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 17, 2020