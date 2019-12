कोर्ट से मिली राहत तो सदन पहुंचे चिदंबरम के पंख फड़फड़ाने लगे

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. आज जमानत मिलने के बाद कोर्ट के चक्कर से निकल कर पूर्व वित्तमंत्री सदन तक पहुंचे और अपने पुराने अंदाज में एनडीए सरकार की आलोचनाओं के पुल बांधने लग गए.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अर्थव्यवस्था पर चुप ही रहते हैं और अपने मंत्रियों को आजाद कुछ भी बोलने और करने को छोड़ दिया है. अब वे कुछ भी बोलते हैं. जिसका नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है और सरकार एक अक्षम प्रबंधक साबित हो चुकी है.

Congress leader P Chidambaram: Prime Minister has been unusually silent on the economy. He has left it to his ministers to indulge in bluff and bluster. The net result, as the Economist put it, is that the government has turned out to be an ‘incompetent manager’ of the economy. https://t.co/algL4hlIJF — ANI (@ANI) December 5, 2019

जब चिदंबरम ने वित्तमंत्री को कहा क्या वो एवोकैडो खाती हैं ?

Congress leader P Chidambaram in Parliament: Finance Minister said yesterday that she doesn't eat onions, so what does she eat? Does she eat avocado? pic.twitter.com/ahxo9FNaDk — ANI (@ANI) December 5, 2019

पी चिदंबरम यहीं नहीं रूके. उन्होंने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को भी आड़े हाथों लिया और उनपर तीखे शब्दों के बाण चलाए. उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री साहिबा ने पिछले दिनों कहा कि वह प्याज नहीं खातीं. तो आखिर क्या खातीं हैं ? क्या वह एवोकैडो खातीं हैं?

एवोकैडो मेक्सिको का राष्ट्रीय फल है जो नाशपाती की तरह होता है. चिदंबरम ने वित्तमंत्री को बाजार में बढ़ रहे प्याज के दामों पर लगाम न कस पाने के लिए आलोचना करनी शुरू कर दी.

भारत की गिरती जीडीपी पर दिलाई अरविंद सुब्रमण्यम की बात

P Chidambaram, Congress: We will be lucky to end the year if growth touches 5%. Please remember Dr Arvind Subramanian’s caution that 5% under this government, because of suspect methodology, is not really 5% but less by about 1.5%. pic.twitter.com/xIUxUb1eiU — ANI (@ANI) December 5, 2019

चिदंबरम ने भारत की जीडीपी गिरावट पर भी सरकार को घेरना शुरू किया और कहा कि हम भाग्यशाली होंगे अगर इस बार वृद्धि दर साल के अंत तक कम से कम 5 फीसदी भी हो जाए तो. उन्होंने कहा कि आपलोग याद करिए जब अरविंद सु्ब्रमण्यम ने आगाह किया था कि सरकार को चिंता करनी चाहिए क्योंकि जीडीपी पांच फीसदी के नीचे जाने वाली है.

यह इसलिए कि जो आर्थिक नीतियों को ढ़ालने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, वह काफी नहीं हैं या सही परिणाम वाले नहीं.

चिदंबरम ने कहा मीडिया जानती है मैनें अपना काम ठीक से किया है

Congress leader P Chidambaram: My record as Minister and my conscience are absolutely clear. Officers who have worked with me, business persons who have interacted with me and journalists who have observed me know that very well. pic.twitter.com/iNzkwxMqkt — ANI (@ANI) December 5, 2019

इसके अलावा उन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस पर भी अपनी बात रखी. चिदंबरम ने कहा कि एक मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और उनकी मनोचेतना हमेशा साफ ही रही है. कोई भी लोग या कार्यालय जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैनें अपना काम ठीक ढ़ंग से किया है.

मीडिया के लोग हों या व्यवसायिक लोग, सभी ने मुझे काम करते देखा है और मुझे अच्छे से जानते हैं. अब चिदंबरम ने किस मीडिया और किस व्यवसायी के बारे में कहा वह तो वहीं जानते होंगे. क्या चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया के बारे में अपने काम की बात कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग केस में साथी व्यवसायियों की.

आईएनएक्स मीडिया केस में चिंदबरम पर दोष साबित होते चले जा रहे हैं. मालकिन इंद्राणी मुखर्जी ने भी आरोपों पर गवाही भी दी है और और कई राज भी खोले हैं. लेकिन क्योंकि अभी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है तो केस में अंतिम सुनवाई तक चिंदबरम को कुछ राहत मिली.

मालूम हो कि सु्प्रीम कोर्ट की ओर से चिदंबरम को कल बेल दे दी गई है. इस बीच उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गईं हैं. जैसे कि पूर्व वित्तमंत्री अदालत को इत्तेला किए बिना कहीं भी विदेशी दौरे पर नहीं जा सकते. इसके अलावा वे आईएनएक्स मीडिया केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में किसी भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे.