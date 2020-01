केंद्र सरकार पर NPR, NRC और CAA को लेकर जमकर बरसे चिदंबरम

नई दिल्ली: यूपीए सरकार में वित्तमंत्री रहे पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को यह बताना चाहिए कि वे एनआरसी लागू नहीं करने वाले हैं क्योंकि असम में जो NRC लागू करने के परिणाम आए, वो अच्छे संकेत वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब हमने 2010 में NPR लाया था तब कोई NRC जैसा कानून नहीं था. हमारी सरकार में ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था जिसमें 19 लाख लोगों को देश निकाला करने की योजना बनाई गई हो.

P. Chidambaram, Congress to ANI: They (BJP) must also say we are not doing NRC because we have bitter experience of Assam NRC. When we did NPR 2010, there was no Assam NRC. We did not have bitter experience of more than 19 lakh people being declared stateless. https://t.co/uAMf2vbyW0 — ANI (@ANI) January 4, 2020

19 लाख से भी अधिक आबादी के देश निकाले की हो रही तैयारी

पी चिदंबरम ने कहा ANI से बातचीत में कहा कि देश में हाथी के समान 19 लाख 6 हजार 6 सौ संतावन की आबादी सामने दिख रही है जिसके देशनिकाला किए जाने की तैयारी की जा रही है. आप उसे आबादी को सामने से देख रहे हैं और उसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे वह एक समस्या हो.

हम आग नहीं भड़का रहे, हम खुद कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं

इसके अलावा चिदंबरम ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध प्रदर्शनों को हवा नहीं दे रहे हैं बल्कि हम कानून के खिलाफ खुद खड़े हैं और इस बात पर हमें गर्व है. हमे आग भड़काने वाला क्यों कहा जा रहा है ? हम तो अपनी बातों को फैला रहे हैं छात्रों तक, युवाओं तक महिलाओं तक, जो हमारी विचारधारा का समर्थन भी कर रहे हैं. सड़कों पर आ कर उस कानून का विरोध भी कर रहे हैं. इसमें गलत क्या है?

P Chidambaram to ANI:We aren't provoking anti-CAA protests,we're staging anti-CAA protests&we're proud of it.Why're they calling us provocateurs?We're propagating our point of view&if students,youth,women are supporting our point of view&coming out on streets what's wrong with it pic.twitter.com/l9J1m2X7mO — ANI (@ANI) January 4, 2020

राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि NPR, NRC और CAA ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वो ऐसे कि NRC और NPR लोगों की पहचान करेंगे और निकालेंगे वहीं CAA उनमें से कुछ को अंदर आने की इजाजत देगा. यह बिल्कुल एक दूसरे के पूरक की तरह की नीतियां हैं.

हमारे NPR के मसौदे से बिल्कुल अलग है इस सरकार का मसौदा

इसपर आगे बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि NPR का जो मसौदा हमने तैयार किया था और जो मसौदा अभी की सरकार तैयार कर रही है, वह बहुत अलग है. हमने 15 क्षेत्रों को इसमें जोड़ने की अपील की थी, उन्होंने मात्र 6 को ही जगह दी है.

P Chidambaram to ANI: The content of NPR we did&what they're doing are different. We asked about 15 fields. They added 6 fields about your last place of residence, place of birth of your father&mother, your driver’s licence number,voter ID&Aadhar. Why're they asking these things? pic.twitter.com/3Nb9UqU1gs — ANI (@ANI) January 4, 2020

जैसे कि आपका आखिरी निवास स्थल कहां था, आपके माता-पिता का जन्म स्थल, आपका ड्राइवरी लाइसेंस संख्या, वोटर आईडी, आधार संख्या आदि. लेकिन सवाल ये है कि उन्हें इन सवालों से क्या मतलब है या इनसे क्या काम है ?