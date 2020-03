YES Bank क्राइसिस के तार गांधी परिवार से जोड़ने वाली पेंटिंग सीज

नई दिल्लीः Yes Bank क्राइसिस में सुर्खियां बनी और गांधी परिवार से तार जोड़ने वाली पेंटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बेची गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेंटिंग को सीज कर दिया है. जून 2010 में प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा राणा कपूर को लिखे गए एक पत्र ने 2 करोड़ रुपये में पेंटिंग की बिक्री की पुष्टि की थी. इस पत्र में राणा कपूर का शुक्रिया अदा किया गया है. पेंटिंग को ईडी कार्यालय लाया गया है.

राणा कपूर ने खरीदी थी प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग

भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने रविवार को एक न्यूज चैनेल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था. जिसमें कहा था कि 'भारत में होने वाली प्रत्येक वित्तीय गड़बड़ियों के तार गांधी परिवार से ही जुड़ते है. यह चाहे भगोड़े माल्या का मामला हो, जो सोनिया गांधी के टिकटों को अपग्रेड करवाते थे और मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तक पहुंच थी.

Mumbai: ED seizes the painting of former PM Rajiv Gandhi bought by #YesBank founder Rana Kapoor from Priyanka Gandhi Vadra. A letter written by Priyanka Gandhi Vadra to Kapoor in June 2010 confirmed the sale of the painting for Rs 2 Cr. The painting has been brought to ED office. pic.twitter.com/KhvyyLhXlh

— ANI (@ANI) March 9, 2020