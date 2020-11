Ceasefire Violation:पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत और 3 जवानों की वीरगति

श्रीनगर: पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता. शुक्रवार को अचानक पाक की कायर फौज ने सरहद पर गोलीबारी शुरू कर दी. इसमें समाचार लिखे जाने तक 3 नागरिकों की मौत हो चुकी थी और 3 जवान को वीरगति प्राप्त हुई है. शुक्रवार को एलओसी से सटे तीन सेक्टरों में पाकिस्तान ने गोलीबारी की.

Three civilians killed & many injured in ceasefire violation by Pakistan along the Line of Control in the Uri sector: Reyaz Ahmad Malik. SDM Baramulla district #JammuAndKashmir

पाकिस्तान की गोलीबारी में BSF जवान को वीरगति

Jammu and Kashmir: 6 civilians have been injured including children in the ceasefire violation by Pakistan in Sawjian of Pooch. Injured have been hospitalised.

A local says, "Government should look into it, we are very scared. Shelling should stop." pic.twitter.com/9tMkaqbSPA

— ANI (@ANI) November 13, 2020