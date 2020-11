पाकिस्तान की ड्रोन साजिश एक बार फिर नाकाम, कई बार की है कोशिश

श्रीनगर: पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देखे गए. सबसे पहले एक ड्रोन को सांबा सेक्टर में BOP चाक फकीरा के पास ( अंतरराष्ट्रीय सीमा से 500-700 मीटर अंदर) हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया. जवानों ने ड्रोन पर छोटे हथियारों से गोलाबारी की. लेकिन ड्रोन पाक की ओर भागने में कामयाब रहा. दूसका ड्रोन भी सांबा सेक्टर में उड़ता देखा गया. जिसपर जवानों ने गोलियों की बौछार कर दी.

ड्रोन से आतंकवाद फैलाने की साजिश

सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से पाकिस्तान के मंसूबे इन दिनों नाकामयाब हो रहे हैं. घुसपैंठ तो संभव ही नहीं है. आतंकियों तक हथियार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसलिए पाकिस्तानी फौज और उसकी बदनाम आईएसआई इन दिनों ड्रोन का सहारा ले रही हैं. लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी के सामने उनकी यह साजिश भी नाकाम साबित हो रही है.

बीएसएफ के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सांबा सेक्टर में ड्रोन देखे जाने की घटना शाम को 6 बजे की है. उस समय अंधेरा घिर रहा था. लेकिन बीएसएफ की सतर्क निगाहों से यह ड्रोन बच नहीं पाया.

पाकिस्तान कई बार कर चुका है ड्रोन से घटिया हरकत

पाकिस्तान की ड्रोन साजिश कोई नई नहीं है. ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार औऱ दूसरे साजो सामान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान कई बार कर चुका है.

- 21 सितंबर को जम्मू से 35 किलो मीटर दूर अखनूर बॉर्डर के पास निवाला खड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार बरामद किए. बरामद किए हथियारों में दो AK 47 Assault Rifles, तीन AK Magzines, 90 rounds of Live AK 7.62 mm Ammunition और 01x Star Pistol शामिल थी. यह सारा साजो सामान ड्रोन से गिराया गया था. यह पूरी खबर आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

- 10 जनवरी को पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का खुलासा किया और ड्रोन से गिराए नशीले पदार्थ और आतंकियों के लिए भेजे गए कारतूस जब्त किए. पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता की जानकारी के मुताबिक दो चीन निर्मित ड्रोन, 12 ड्रोन की बैटरी, विदेश निर्मित ड्रोन के कंटेंनर, इंसास राइफल की कारतूस, दो वाकी-टॉकी के सेट और भारी मात्रा में ड्रग्स समेत छह लाख 22 हजार रुपये नकद राशि बरामद की गई है. यह सारा साजो सामान भारत को बर्बाद करने और आतंकियों की मदद करने के लिए भेजा जा रहा था. ये पूरी खबर आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं

DGP Punjab: We recovered 2 drones - one from Mode village in Amritsar Rural dist, other from Karnal (Haryana). We're looking for one more person. One of the arrested persons is a Naik in Armed Forces. Besides 2 drones we also recovered 2 communication sets&Rs 6,22,000 cash(10.01) https://t.co/uHzMzVjLDc pic.twitter.com/QT8bk5kAWO

— ANI (@ANI) January 10, 2020