सिमी आतंकियों पर प्रतिबंध के बाद बना PFI, 108 गिरफ्तारः डीजीपी यूपी

नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसात्म विरोध में PFI ने अहम भूमिका निभाई थी. इस अहम तथ्य से धीरे-धीरे पर्दा उठ रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस इस संगठन पर शिकंजा कस रही है. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते चार दिनों में राज्य भर से अब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुल 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

Awanish K Awasthi, Additional Chief Secretary, UP Home Department: More information is being gathered about the organization, including information of their financial transactions. We are also taking assistance from central agencies, our target is to identify them & take action. https://t.co/NfH9ukE8od

— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020