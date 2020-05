पीएम मोदी के मन की बात: कोरोना से जंग जीतेगा भारत लेकिन दो गज दूरी बहुत जरूरी

नई दिल्ली: भारत में कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों का मार्गदर्शन किया. उन्होंने कोरोना महामारी के प्रचंड और विकराल रूप से आगाह करते हुए आत्मानुशासन और सतर्कता की सलाह दी. साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल करेगा. पीएम ने कहा कि सरकार कोरोना से डटकर मुकाबला कर रही है. पीएम ने कहा कि देश में सभी के सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है.

दो गज दूरी बहुत जरूरी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे-धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुए हैं, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है. ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्कयकता है. दो गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, इन सारी बातों का पालन करना है.

When we look at other countries, we realise how big is achievement of Indians. Our population is many times more than other countries, challenges are different still #COVID19 didn't spread so rapidly as in other countries&fatality rate is also notably lower:PM Modi in #MannKiBaat pic.twitter.com/qN2jjk4vxH — ANI (@ANI) May 31, 2020

कोरोना काल में मदद कर रहे लोगों को पीएम ने सराहा

प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश के ऐसे कुछ लोगों का जिक्र भी किया जो कोरोना काल में लगतार लोगों की मदद में लगे हुए हैं. पंजाब के पठानकोट से दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुंजी से 3000 से अधिक मास्क बनाकर लोगों में बांटे और 100 परिवारों के लिए राशन जुटाया. सेवाभाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं.

Progress of that region is very important,only by developing Eastern India,balanced economic development of the country can be possible. Ever since the country offered me opportunity to serve, we have accorded priority to the development of the region: PM Modi (2/3) https://t.co/ap83XUf9Hw — ANI (@ANI) May 31, 2020

भारत कोरोना से मजबूती से लड़ रहा है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है. हमारी जनसंख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला. देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है.

भारत में मृत्यु दर बहुत कम

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है. जो नुकसान हुआ है, उसका दु:ख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाएं हैं, वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है. गौरतलब है कि 64 वें भाग के 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन देश में कोविड-19 से उपजे हालात पर केंद्रित था. इस कार्यक्रम में उन्होंने समस्त देशवासियों से लॉकडाउन के दौरान गरीब, प्रवासी मजदूरों की सहायता करने की अपील की थी.

देश को कोरोना के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़नी है- प्रधानमंत्री

One more thing that has touched my heart is innovation at this moment of crisis. A multitude of countrymen from villages & cities, from small scale traders to startups, our labs are devising even new ways of fighting against Corona; with novel innovations: PM Modi in #MannKiBaat pic.twitter.com/TzKay1vo5I — ANI (@ANI) May 31, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता लंबा है. एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका पहले का अनुभव ही नहीं है, तो ऐसे में नई-नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव कर रहे हैं. देशवासियों की संकल्पशक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो है- देशवासियों की सेवाशक्ति.