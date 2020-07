लेह में गरजे पीएम मोदी, 'जवानों की वीरता पर देश को अटूट भरोसा'

लद्दाख: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंचे और उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. सैनिकों में उत्साह भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश की रक्षा आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है. सभी सैनिकों के समर्पण से देश निश्चिंत भी है.

पीएम मोदी ने कहा कि आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं. आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों की तरह अटल हैं. पीएम मोदी ने चीन जैसे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन सीमाओं पर उद्दंडता भारत बर्दाश्त नहीं करेगा.

ये विकासवाद का दौर है- पीएम मोदी

#WATCH "Age of expansionism is over, this is the age of development. History is witness that expansionist forces have either lost or were forced to turn back," PM Modi in #Ladakh pic.twitter.com/0GzeF0K4ul

पीएम मोदी ने कहा कि ये समय विकास का है और विकास करके भारत आगे बढ़ रहा है. भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है. पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश की सेना और देश के नागरिक सभी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि हम आत्मरक्षा में भी आत्मनिर्भर हों और आज भारत अपने दम पर सबकुछ करने की हिम्मत रखता है.

भगवान कृष्ण का नाम लेकर सैनिकों में भरा जोश

#WATCH We are the same people who pray to the flute playing Lord Krishna but we are also the same people who idolise and follow the same Lord Krishna who carries the 'Sudarshana Chakra': PM Modi in Ladakh pic.twitter.com/lAqCjeXpqv

