बुद्ध पूर्णिमा: पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहीं ये बड़ी बातें

नई दिल्ली: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जब जब दुनिया पर कोई संकट आया है तब तब भारत ने आगे आकर दुनिया का नेतृत्व किया और संकट का निवारण किया. भारत आज भी वैसा ही कर रहा है. भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं.

आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कौन सी बड़ी बातें कहीं.

1- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं और दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है. ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है.

2- पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है, हमें अपने साथ-साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी.

Buddha is the symbol of both realization and self realization of India. With this self realization India is working in the interest of the humanity and the world, and will continue to do so: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/HfW7kyIKcw

3- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की उस बात का स्मरण कराया जिसमे उन्होंने मानव सेवा को सर्वोच्च कर्म बताया था.

4- प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है.

5- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से होना चाहिए, दूसरे के लिए करुणा-सेवा रखना जरूरी है.

6- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं हैं, वह हर किसी को मानवता के तहत मदद करने का संदेश देते हैं. आज समाज की व्यवस्था बदल चुकी हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उसका एक विशेष स्थान रहा है.

7- पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में, दुनिया में अपनी-अपनी तरह से लोगों की सेवा कर रहा है. फिर चाहे सड़क पर लोगों को कानून का शासन करवाना हो या बीमार का इलाज करना हो, हर कोई अपनी ओर से सेवा कर रहा है.

8- संकट के समय भगवान बुद्ध के संदेश पूरी दुनिया को नई राह दिखाते हैं और कोरोना संकट से निकलने में भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन सार्थक साबित हो रहा है.

India is constantly working to help other countries across the globe and will continue to do the same. To stop after getting tired cannot be a solution to any problem. All of us have to fight together to defeat #Coronavirus: PM Modi pic.twitter.com/Wwsxo9XW9b

