कायम है परंपरा! पीएम मोदी ने राजौरी में जवानों के साथ मनाई दीपावली

नई दिल्ली: देश के जांबाज जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर तैनात वीर सपूतों के साथ दीपवली मनाने राजौरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा की रक्षा में जुटी सैन्य टुकड़ियों के साथ अनमोल पल बिताए.

खुद पीएम ने दी जानकारी

इस दीपावली पर वो जम्मू-कश्मीर पहुंचे इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी. दरअसल अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुरक्षा के लिहाज से पीएम की इस यात्रा की जानकारी पहले साझा नहीं की गई थी. हर साल अपनी दिवाली वह देश के वीर सपूतों के साथ ही मनाते हैं. और हर साल इस बात पर सस्पेंस बना रहता है कि वह इस साल कहां जाएंगे. इस साल के सस्पेंस से उन्होंने खुद पर्दा उठाया.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वह देश के बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के राजौरी पहुंचे हैं.

Celebrated #Diwali with the brave soldiers of the Indian Army in Rajouri, Jammu and Kashmir.

It is always a matter of great joy to be able to interact with these courageous personnel. pic.twitter.com/e9th01wwiy

— Narendra Modi (@narendramodi) October 27, 2019